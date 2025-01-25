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印度首富要建世界最大資料中心 可能砸200至300億美元

編譯劉忠勇、易起宇／綜合報導
印度億萬富豪安巴尼的信實集團正在當地打造全球最大的資料中心，為全球AI再添一筆大手筆投資。 （路透）
印度億萬富豪安巴尼的信實集團正在當地打造全球最大的資料中心，為全球AI再添一筆大手筆投資。 （路透）

印度億萬富豪安巴尼（Mukesh Ambani）的信實集團（Reliance Group）正在當地打造一座全球最大的資料中心，為全球人工智慧（AI）再添一筆大手筆投資

彭博引述知情人士報導，安巴尼正向輝達（NVIDIA）採購高效能AI晶片，並在印度古吉拉特邦的賈姆訥格爾（Jamnagar）成立一座資料中心，預計總容量將達到3 GW（百萬瓩）。若此計畫得以實現，這座資料中心規模將遠超目前任何正在營運的資料中心，為這個全球人口最多的國家帶來大幅加速AI發展的潛力。據市場情報公司DC Byte數據，目前全球最大的資料中心容量僅不到1 GW。

信實集團發言人拒絕置評，只表示擔任信實旗下電信事業Reliance Jio Infocomm執行長的安巴尼之子阿卡什（Akash Ambani），已在近期演講做過相關發言。阿卡什當時說，該集團正在打造一座將在兩年內完工的資料中心，「我們希望破紀錄地在24個月內完成它，一如我們向來在賈姆訥格爾所做到的。」

這將使安巴尼加入微軟、Alphabet以及亞馬遜等科技巨擘行列，投入數十億美元建設資料中心，向全球客戶提供AI算力。OpenAI、軟銀集團和甲骨文本周也宣布透過名為「Stargate Project」的合資事業，在美國投資AI基礎建設1000億至5000億美元。

安巴尼一路走來透過侵略性的商業戰略建立起名聲，包括他無情進軍無線網路業，導致了價格暴跌和許多對手退出市場。他似乎正在AI市場上如法炮製同樣手法，他已表示將提供破盤的AI推論（inferencing）或模型營運費率。推論成本對OpenAI或當地新創企業等公司而言可能十分龐大，因為用戶每輸入一道問題，這些企業就必須為運算資源付費一次。

目前並不清楚安巴尼究竟為此計畫支付了多少成本，根據當地建造同類型設施的成本估算，可能為200億至300億美元。信實集團的主要上市實體信實工業（Reliance Industries）的資產規模約為260億美元。

另一方面，OpenAI 23日宣布推出名為「Operator」的新AI工具，可協助用戶訂購機票、規劃並購買生鮮食品等，和許多其他科技公司一起押注在所謂的「AI代理人」產品上。

臉書母公司Meta執行長查克柏格25日臉書上表示，Meta將在2025年投資AI相關資本支出600至650億美元，高於彭博彙整分析師預期的513億。他表示，計劃「大幅」擴大AI團隊，「我們有資本在未來幾年繼續投資」。

AI 投資 OpenAI

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