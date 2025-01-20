日銀估CPI攀升 薪資成長、通膨影響本周恐升息1碼

日本薪資穩健成長、通膨可能持續高於目標，已推升日本銀行（央行 ）本周升息 1碼的預期。

日銀將在24日政策會議上，宣布升息1碼，除非川普重返白宮頭幾天，掀起市場震撼，日銀才會改變心意。

日本預定24日公布去年12月的消費者物價指數（CPI），估計將年比將攀升3.4%，高於去年11月的2.9%，主因是政府削減能源補貼，導致水電價格攀升，而企業轉嫁更高的薪資成本，也會推升服務業價格通膨。

日銀將在12月CPI公布後數小時發布利率 決策，若通膨強升，將促使央行再次升息。彭博訪調的經濟學家中，約四分之三預估日銀24日將升息1碼至0.5%。17日的隔夜利率交換數據也短暫顯示，交易者幾乎已完全計入本月升息的可能性。

經濟學家也預估，日銀屆時將調升2024、 2025年度的通膨展望。彭博經濟學家預期，日銀今年將三度升息1碼，分別在1月、4月、7月，到7月時利率將升抵1.0%。

日銀總裁植田和男和副總裁冰見野良三已明言，本周會議將評估升息需求。部分日銀觀察家解讀，這番言論暗示央行準備動手升息。日銀去年7月未先充分表態就升息，遭控釀成去年夏天的股災。