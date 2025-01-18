世銀示警:川普若加徵10%關稅 全球經濟成長恐掉0.2%

IMF指出，川普的經濟計畫造成的不確定性，可能衝擊全球經濟成長。(路透)

國際貨幣基金（IMF）17日小幅上修2025年全球經濟成長預測，反映美國成長力道比預期強，以及世界各地通膨趨緩讓央行 得以持續降息。

IMF發布最新的「世界經濟展望」報告，預測2025年全球成長率可達3.3%，比去年10月的預估值調高0.1個百分點；2026年全球經濟預估成長率維持在3.3%不變。同時，IMF預估全球整體通膨率將在2025年趨緩至4.2%，2026年進一步降到3.5%，這將容許央行貨幣政策進一步正常化。

IMF表示，全球成長展望仍面臨風險，整體展望傾向下滑，5年後的全球成長率約3%。IMF也指出，川普上任後，他的經濟計畫造成的不確定性，可能衝擊經濟成長。

另外，世界銀行16日預估，今、明兩年全球經濟成長率都將持平為2.7%，同列2019年來最低（不計新冠疫情期間），並估算若美國候任總統川普對所有貿易夥伴加徵10個百分點的關稅 稅率，而其他國家沒有報復，今年全球經濟成長率損失0.2個百分點。

世銀上調今年美國經濟成長率預測至2.3%，高於前估的1.8%，中國大陸成長率預估也從4.1%調高至4.5%，歐元區下修0.4個百分點至1%，日本上修0.2個百分點至1.2%，印度仍以6.7%的預期擴張幅度穩居全球成長最快的主要經濟體。

世銀的模擬顯示，美國今年若對所有貿易夥伴加徵10個百分點的關稅稅率，在其他國家沒有報復下，今年全球經濟成長率預期將下降0.2個百分點至2.5%，新興市場 與開發中經濟體成長率也將減弱0.1個百分點至4%，若其他貿易夥伴實施等比例報復性關稅，全球經濟成長率將下滑0.3個百分點到2.4%，新興市場與開發中經濟體也將減少0.2個百分點到3.9%。