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京都市擬調高住宿稅上限至每晚1萬日圓 明年3月上路

中央社／東京14日專電
圖為京都祇園一帶外國遊客。（中央社）
圖為京都祇園一帶外國遊客。（中央社）

日本京都市市長松井孝治今天宣布，將調整市政府對酒店和旅館旅客徵收的住宿稅，計劃上限提高至每人每晚1萬日圓（約63.3美元），目標自明年3月起實施。

讀賣電視台報導，松井在記者會上表示，「隨著疫情結束、觀光復甦，（過度旅遊引發的）觀光問題卻不斷發生，必須讓市民能夠確切感受到觀光能提升市民的生活，這一點非常重要。」

京都市從2018年10月開始，為了促進觀光等相關發展，根據每人每晚的住宿費用，對所有住在京都市內付費設施的旅客徵收「住宿稅」，包括酒店、日式旅館等。住宿費用每晚2萬日圓以下，每人每晚徵收200日圓；2萬至5萬日圓徵收500日圓；5萬日圓以上則需徵收1000日圓。

松井公布調整方案，計劃將目前的3級稅額細分為5級。根據新方案，住宿費用低於6000日圓，每人每晚徵收200日圓；6000日圓以上、未滿2萬日圓，徵收400日圓；2萬日圓以上、未滿5萬日圓，徵收1000日圓；5萬日圓以上、未滿10萬日圓，徵收4000日圓；10萬日圓以上則徵收1萬日圓。

修正案將於2月提交市議會審議，目標自2026年3月起實施。如果實現，這將是全日本採用定額制住宿稅的自治體當中，金額最高的稅制，預料將使相關稅收增加至目前的2倍以上，達到約130億日圓。

這些稅收將用於解決觀光帶來的交通擁堵、垃圾等相關問題，以及用於基礎設施。

松井對於大幅提高住宿稅表示，「由於豪華酒店顯著增加，每晚住宿費用10萬日圓以上變得十分普遍，這是考慮到負擔能力做出的調整。即使短期內因為住宿稅提高，可能會帶來負面影響，但從中長期來看，這能提升京都作為『文化都市』的價值，為京都的發展創造更多空間。」

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