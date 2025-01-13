全球智慧手機2024年終於復甦 但蘋果、三星市占都下滑

研調機構數據顯示，蘋果iPhone在2024年銷量減少，而且把市占讓給中國競爭同業。(路透)

最新報告顯示，全球智慧手機市場在2024年復甦，終於逆轉先前連續兩年下滑的頹勢。不過，蘋果iPhone 在2024年銷量減少，而且把市占讓給中國競爭同業，反映在美國以外的最大市場欠缺推出AI 功能Apple Intelligence帶來影響。

根據研調機構Counterpoint Research最新報告，全球智慧手機2024年銷量成長4%，從2023年寫下十年來最低年銷量回升。

Counterpoint研究總監帕塔克（Tarun Pathak）表示：「在歷經艱困的2023年後，2024是復甦和正常化的一年。智慧手機依然是必須產品，對人們日常生活很重要，隨著總體經濟壓力緩和，市場從2023年第4季開始展現出復甦跡象，而且已經連五季成長。幾乎所有市場都成長，由歐洲、中國和拉丁美洲領頭。」

2024年前五大智機品牌排名和前兩年一致，三星電子和蘋果依然分據第一和第二名，然而兩大品牌在全球市占率都下滑1個百分點，分別降至19%與18%，反映市占讓給快速成長中的中國Android手機製造商。

第三名的小米市占攀升1個百分點至14%，第四名的OPPO市占略降至8%，第五名的VIVO市占維持在8%。研究還發現，聯想集團旗下的摩托羅拉（Motorola）以及中國品牌華為與榮耀是前十大品牌中成長最快速的。中國的智慧手機製造商現在都在開發自家的內建AI工具和助理，包括可以代表用戶執行工作的服務。

根據這份研究，蘋果iPhone全年銷量下滑2%，但同期間全球市場銷量成長4%。

蘋果在AI領域一直努力追趕，去年9月在發表iPhone 16 系列新機，也公布了一套AI增強功能。然而，這些AI功能現在還無法在中國市場以任何形式推出，原因是蘋果仍在努力尋找本地合作夥伴，以便協助提供如AI寫作輔助和圖像生成等功能。

帕塔克表示：「iPhone 16系列的市場反應好壞參半，部分原因是在推出時，仍欠缺Apple Intelligence功能。然而，蘋果在拉丁美洲等非核心市場仍持續強勁成長。」