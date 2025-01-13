Sony轉型為生產原創內容和娛樂產品公司 股價衝高

成立78年、發明Walkman隨身聽和熱門遊戲機PlayStation的Sony公司，一直是消費電子產品的標竿企業，但過去25年對Sony而言，卻不太好過。

Sony錯過了手機革命，雖然PlayStation一直相當有利可圖，其他電子產品的生產成本卻日益升高，需求也逐漸放緩。如今串流市場商機湧現，Sony試圖由一個消費產品的經典品牌，轉型為生產原創內容和提供娛樂產品的公司。

這個策略看來相當成功。Sony集團的股價過去三年已從數十年來的低谷回升。Sony上一次股價到達目前水準之時，美國總統還是柯林頓，且PlayStation 2才正要在美國上市。

麥格理資本證券指出，近來Sony股價首度衝上2000年3月以來最高點，表示市場對該公司增進旗下遊戲產品、朝娛樂事業發展的能力，足具信心。

紐約大學史登商學院兼任助理教授范德魯恩說，在日本市值排名第三的Sony集團，藉由在遊戲機之外進一步開發遊戲業務，並透過收購其他公司來擴張智慧財產（IP），成功翻身。

Sony在2021年收購動畫串流服務公司Crunchyroll，2022年再以36億美元收購美國遊戲開發商Bungie。

此外，Sony集團旗下除了有生產PS的Sony Interactive Entertainment，還有出產蜘蛛人 系列電影的Sony Pictures，以及包含哥倫比亞唱片公司（Columbia Records）在內的Sony Music。

范德魯恩說，Sony試圖結合旗下子公司，發揮綜效，生產原創娛樂內容。

整合旗下品牌IP的策略，其成功之處，可從Sony於2023年在HBO和Max推出由其2013年遊戲改編的影集「最後生還者」（The Last Of Us）中，窺見一斑。這影集在第75屆艾美獎 獲頒八座獎項，更是第一個改編自電玩遊戲、又獲好萊塢好評的影集。因為沒有自家串流平台，授權IP和原創內容，是Sony與Netflix、迪士尼和亞馬遜等串流巨擘競爭的手段之一。

Sony集團通訊長（CCO）勞森表示，Sony自2018年收購EMI出版後，Sony Music便成為全球最大的音樂出版商，Sony迄今也已在旗下各式娛樂業務的內容IP上，投資 約1.5兆日圓。

勞森說，「Sony集團已將戰略轉向加強創作和娛樂資產」，且該公司正聚焦於「與Sony姐妹公司間的新合作」，包括大舉投資動漫產品。

Sony在截至3月的上個會計年度，含音樂、電影和遊戲在內的娛樂事業收入，占總營收的60%，是十年前的兩倍。

Sony 11月公布的季度淨利成長69%，部分是由遊戲業務帶動。遊戲的獲利能力，是Sony本年度每季業績維持強勁的原因。Sony並已確認將入股角川，將以約500億日圓（3.19億美元）取得角川約1,200萬股，對角川持股達約10%，成為角川最大股東。

儘管如此，過程中難免有些逆風，Sony今年推出的「星鳴特攻」（Concord）電玩遊戲，以及Sony影業的蜘蛛人宇宙最新電影，多半不受粉絲歡迎。

麥格理指出，Sony仍然保有電子產品業務，其影像感測器事業與蘋果等公司合作，Sony也生產高階相機。然而，Sony已擺脫其大眾消費電子產品的身分。

Sony有意在2025年分拆其線上銀行和保險部門，進一步投入娛樂事業。