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搶在川普上任之前 企業今年來美元發債是1990年來最旺

編譯劉忠勇／綜合外電
截至1月8日，美國美元投資級和高收益債市場的舉債規模已達到830.4億美元。(路透)
截至1月8日，美國美元投資級和高收益債市場的舉債規模已達到830.4億美元。(路透)

企業以830億美元發債規模為2025年揭開序幕，反映在川普重返執政可能引發市場動盪之前，投資人對公司債需求甚殷。

根據LSEG統計，截至1月8日，美國美元投資級和高收益債市場的舉債規模已達到830.4億美元，創下1990年以來同期間的最高紀錄。

英國金融時報指出，這波發債潮由信用評級高的企業領軍，包括法國巴黎銀行（BNP Paribas）與法國興業銀行（Société Générale）在內的國際金融機構，還有豐田汽車和重型機械製造商卡特彼勒（Caterpillar）。美國銀行業預料也會在1月財報季結束後加入這波發債潮。

摩根大通（JPMorgan）全球投資級金融主管 Marc Baigneres 說：「市場正旺，企業沒有必要延後。他們正設法儘早進場。」

新一波債券發售熱潮出現之際，公司債和較安全的公債之間的殖利率差正接近數十年來低點，企業便搶在籌資成本較低的時機發債。

根據ICE BOFA的數據，截至周三，美國投資級公司債的平均利差僅為0.83個百分點，接近1990年代末以來最窄水準。

1月通常是債券發行的高峰期，特別是銀行業。然而，最近發債潮顯示，企業正趕在川普就職典禮之前鎖定較低的借貸成本。經濟學家警告，新任美國總統預告關稅在內的政策，可能帶來通膨壓力。

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