高盛下修金價年底預測水準 由3000美元降為2910美元

高盛分析師改口預測今年底金價只會漲到2,910美元。（路透）

高盛 集團（Goldman Sachs）表示，鑒於聯準會（Fed）降息次數可能減少，不再預測金價 今年底會漲到每英兩3,000美元，而將此目標延後至2026年中。

高盛分析師Lina Thomas和Daan Struyven 指出，Fed今年貨幣政策寬鬆速度減緩，勢必抑制和黃金掛鉤的黃金ETF的需求，因此改口預測今年底金價只會漲到2,910美元。報告中指出，12月ETF流入量小於預期，原因在在於美國大選後不確定性降低，也導致新的一年金價起點較低。

分析師說：「兩股對立的力量──一邊是投機需求減少，一邊是結構性央行 購買黃金需求增加—已經彼此抵銷，使黃金價格在過去幾個月內維持在區間波動。」他們認為，央行的買氣將在長期內成為金價的主力。「展望未來，我們預測每月買進規模平均將達到38噸，直至2026年中。」

去年金價大漲27%，主要受美國貨幣寬鬆政策、避險需求以及全球央行買氣的支撐。然而，這波漲勢在去年11月初因川普當選推動美元走強而停滯。最近，由於Fed官員強調今年降息會更趨謹慎以因應通膨疑慮，金價再度受壓。

高盛經濟學家如今預測今年將降息3碼（75個基點），低於先前預測的100個基點。這預測比當前市場定價偏鴿，理由是高盛認為實質通膨趨勢仍會走低。