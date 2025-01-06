戰火未歇、川普重返白宮…全球政治動盪 2025經濟埋隱憂

川普的課稅之說引發外界認為將有損經濟。(路透資料照片)

全球各地揮別2024 年、迎來新的2025年，人們期盼一切會更好，但是全球政治動盪，為新的一年埋下隱憂，經濟前景充滿挑戰。

以色列在加薩對哈馬斯(Hamas)發動的戰爭蔓延，已對黎巴嫩真主黨(Hezbollah)開戰，不久前達成崎嶇不穩的停火協議；在敘利亞，反抗軍去年12月透過閃電攻勢推翻阿薩德(Bashar al-Assad)；此外，俄羅斯在烏克蘭的戰爭進入第三年。

美國選民在創紀錄選舉年當中讓川普 (Donald Trump)連任，這個備受矚目的結果更可能對2025年全球經濟產生最大影響。

花旗全球首席經濟學家、美國前財政部長希茨 (Nathan Sheets) 說，如今政治局勢比任何時候都更不確定。

美關稅 問題令人憂

對多數經濟學家來說，不確定性主要源自於川普即將重返白宮，關稅問題特別令人憂心。

川普競選時提到，要對所有進口到美國的商品課徵10-20%關稅，中國進口商品更要徵收至少60%關稅；2024年11月底擊敗賀錦麗(Kamala Harris)勝選後更放大膽說，要對墨西哥和加拿大進口商品徵收25%關稅，對於中國，將在額外關稅之上再額外課10%進口稅。

川普的課稅之說引發高度關注，各方一致認為必然有損經濟。

歐洲央行(European Central Bank) 總裁拉加德(Christine Lagarde)針對川普可能對歐洲徵收進口關稅表示，貿易限制和保護主義措施對經濟成長不利。

川普致力課收高關稅旨在保護美國經濟，但許多專家認為，這麼做可能對美國這一全球最大經濟體產生適得其反的影響。高盛(Goldman Sachs)預計，對所有進口商品徵10% 關稅將導致消費者物價上漲，恐重創美國國內生產總值(GDP)，負面效應 2026 年達尖峰。

美國提高進口關稅對全球經濟的影響程度如何？將取決於受影響國家如何應對。

顧問公司凱投宏觀(Capital Economics)提到，最終可能導致全球貿易戰，形式難料，嚴重的話會使全球生產總值(GDP)衰退2%至 3%；GDP衰退 3% 將足以抵消大部分經濟成長。

企業很不喜歡不確定性，即使川普到頭來並不課徵更高關稅，人們對課稅傳言的擔憂便足以打擊某些國家或產業，進而影響商業投資以及美國貿易夥伴的經濟。

高盛和摩根大通(J.P. Morgan)的分析師雙雙調整對明年歐洲經濟成長的預測。

高盛分析師去年11月預言，中國幾乎肯定會面臨關稅大幅上調，受到的影響更直接，已下調這個全球第二大經濟體 2025 年經濟預測。

川普進口關稅新政策還可能導致美國和其他地區出現另一波通貨膨脹，以另一種形式拖累全球經濟；假如他依承諾減稅並打擊移民，美國物價將上漲得更快，進而造成勞力短缺、工資上漲。

多國政治混亂停滯

在剛結束的2024年，另有其他國家發生重大政治變化。法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)呼籲提前進行議會選舉，導致少數政府去年12月初垮台；全球第三大經濟體德國 的執政聯盟去年11月分崩離析，為2025年2月提前大選鋪路。

剛揭曉的巴黎新內閣很可能像前任短暫團隊那樣不易運作，議會中沒有任何派系占絕對多數，政治生態不穩定，進而遏制商業投資和消費者支出。

歐洲的荷蘭銀行集團ING最近說，2025年法國政治混亂將影響經濟成長。 對任何政府的持續譴責威脅、無法通過預算以整頓公共財政、以及舉行更多選舉等等，都加劇不確定性。這樣的不確定性至少會持續到明年年中。

德國未來幾年命運將與即將舉行的選舉結果息息相關。關鍵點在於：新政府是否會為了迫切的經濟成長而加碼借貸以便投資並實施結構性改革？ING認為，如果不積極行動，停滯不前將成為新的常態。

此外，德國擁有龐大工業部門、而美國是德國第二重要貿易夥伴，美國對進口商品課新關稅將對德國產生重大影響。

戰爭影響石油能源

全球經濟成長也可能受到石油豐沛的中東局勢影響。只不過，經濟學家目前似乎不太擔心當地敵對行動的近期負面效應。希茨說，當前衝突並未直接危及石油流動，但中東主要國家不希望發生地區衝突。

油價已從2023年10月7日哈馬斯襲擊以色列後不久達到的高點回落，目前大約與去年6月持平。

凱投宏觀稱，就敘利亞來看，即使在2011年毀滅性內戰爆發前，其石油產量所占比例便相對有限，即使政治人物阿薩德被推翻，敘利亞的政局發展對全球經濟影響很小。

俄羅斯在烏克蘭的戰爭已對全球經濟產生影響，歐洲天然氣價格遠高於常態；解決戰爭的方式將直接影響經濟。

花旗分析師舒爾茨(Christian Schulz)、賈尼(Giada Giani)表示，有序停火可能提振歐洲企業的信心、降低能源價格，無序崩潰則可能引發更多難民湧入烏克蘭並擴大與俄羅斯之間的衝突。