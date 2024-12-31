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名時尚鞋履設計師Jimmy Choo：不能什麼都依賴AI

編譯劉忠勇／綜合外電
Jimmy Choo和英國名時裝設計師Zandra Rhodes 攝於2022年。（美聯社）
Jimmy Choo和英國名時裝設計師Zandra Rhodes 攝於2022年。（美聯社）

從英國王室到好萊塢明星，周仰傑（Jimmy Choo）的奢華鞋款一直是全球紅毯上無數名人的最愛。

眾人好奇的是，周仰傑怎麼看待人工智慧AI）對時尚業的影響？他表示，AI對於學生的練習或翻譯中文信件是有幫助，但他提醒，不應該在所有事情上都依賴AI。

他接受CNBC訪問時說：「因為一般人是看得出來的，如果你使用AI，所有東西都會變得一模一樣。AI可以充做一個指南，但不能什麼都依賴AI。否則，你就會失去自己的技能。」

如今，周仰傑致力於幫助下一代時尚設計師追隨他的步履，最近為他創辦的JCA倫敦時尚學院開設一個線上商店，專門販售學生和畢業生製作的服飾與配件。

周仰傑出生於馬來西亞，他的父親從小就教他如何以手工製作鞋子。他在接受CNBC訪問時說：「我父親總是告訴我，如果你擁有知識和技能，並將你的傳承分享出去，那麼年輕一代也能掌握這些技能與知識。」

周仰傑2021年創辦JCA倫敦時尚學院，為學生提供設計和品牌創新的創業學士或碩士學位課程，並將商業技能列為課程中的核心項目。周仰傑說：「幫助他們創業、學會如何銷售，這點非常重要。即使是最有才華的時尚設計師，若缺乏商業頭腦，也很難成功。」

周仰傑早年在1980年代初期就讀於倫敦Cordwainers鞋履學院就讀，1980年代後期為倫敦時裝周的一場秀設計鞋款，受到《Vogue》雜誌青睞，後來連戴安娜王妃也成為他的客戶。

2001年，周仰傑在和自己同名鞋履品牌估值在2,100萬美元時賣掉他持有的50%股份。Jimmy Choo品牌現由Capri Holdings持有，該公司2017年以13.5億美元的價格收購了Jimmy Choo品牌。

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