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4因素帶旺 日股年漲19%創35年新高 亮麗封關

編譯任君翔、劉忠勇／綜合報導

日經225指數在今年最後一個交易日下跌0.96%，以39,894.54點作收，主因投資人獲利了結。但這無損其全年大漲近20%、且站上歷來最高封關價的亮眼表現。

受日圓貶值、人工智慧（AI）榮景、日本企業治理改革有成及央行利率政策等因素支持，日經指數今年全年上漲19.22%，去年則漲了28%。今年收盤價39,894.54點，也超越1989年所創38,915點的歷史紀錄。

岡三證券首席策略師松本文夫說，「投資人認為日經指數沒有理由漲破四萬點，所以在今天拋售股票。但這不代表對明年市況悲觀，應只是為在收關前避險，因為本次新年假期較長」。日股將於明年1月6日開市。

Uniqlo母公司迅銷 （Fast Retailing）30日股價跌1.59%，拖累日經最多；日產汽車跌5.73%，跌幅最大。與本田合併談判後，日產股價本月來大漲33%，但今年仍跌13.39%。

資料中心光線電纜供應商藤倉，今年股價暴漲六倍，在日經指數成分股中漲幅居冠。半導體檢測機台供應商雷泰光電，今年下跌59%，是表現最差的成分股。

日股今年起伏頗大，日經指數在7月11日盤中改寫歷史紀錄，站上42,426.77點，終場也收在42,224.02點的空前最高。不過之後一度從歷史高峰重摔逾26%。8月5日時，日經指數雪崩式暴跌4,451.28點，比1987年的「黑色星期一」還慘，寫下歷來最大單日跌點。

展望2025，日股大盤震盪程度恐怕不會輸給今年，尤其是川普重返白宮後，勢必帶來更多不確定性。另一大變數則是央行的利率政策，尤其是日銀明年可能重返升息模式，屆時可能又會大幅攪動市場。

在此同時，美股今年表現則跌破華爾街眾人眼鏡，大盤指數標普500刷新了一個又一個歷史高點紀錄，全年漲幅可望至少達到25%，創下網路泡沫時期以來最強的連兩年漲勢。展望2025，彭博追蹤的策略師中沒有一人認為標普500明年會下跌，最樂觀的預測認為明年可能再漲19%。Evercore ISI策略師伊曼紐爾說：「這當中確實有某種奇蹟的成分。」

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