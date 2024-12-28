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川普2.0將透過3大股匯市管道影響全球 關稅恐加劇供應鏈重組

中央社／台北28日電
美國總統當選人川普將於2025年1月20日上任，強勢重返白宮。 （美聯社）
美國總統當選人川普將於2025年1月20日上任，強勢重返白宮。 （美聯社）

美國總統當選人川普將於2025年1月20日上任，強勢重返白宮。台灣央行指出，川普2.0政策除了實體經濟，也將透過貨幣政策、匯率以及股市的金融管道對全球產生影響，近期加徵關稅威脅大的國家，如墨西哥、越南及泰國，股市已相對疲弱。

央行報告分析川普政策對全球經貿的可能影響，指出川普2.0政策將衝擊全球經濟成長及通膨發展，其關稅政策將透過實體部門管道，對各國經貿產生衝擊，甚至加劇全球供應鏈重組等效應。

另外，若美國新政府對全球進口品全面提高關稅，引發各國貿易爭端與貿易報復措施，加重廠商供應鏈調整壓力。央行認為，隨全球供應鏈移轉推升企業生產成本，全球通膨壓力增加，也就是說，川普新政會透過物價管道向外蔓延。

央行報告並指出，川普2.0的影響，也會過貨幣政策、匯率及股市等金融管道擴及全球。

貨幣政策方面，央行表示，美國新貿易政策具高度不確定性，可能推升美國通膨壓力並減緩經濟成長，使美國聯準會（Fed）貨幣政策同樣具高度不確定性。

11月聯準會主席鮑爾在FOMC會後記者會便直言，Fed無法得知新政府重大政策推出時點及轉變，也無法得知上述政策是否對Fed達成充分就業及物價穩定的法定目標造成影響，以及影響程度；原則上，Fed抱持不猜測、不臆測，也不假設美國重大政策的推出時點及規模的立場。

匯率方面，央行指出，近期市場對美國財政前景的預期，推升美國公債殖利率，並帶動國際美元走強，導致主要貨幣多對美元貶值； 近期人民幣又受市場對美國將對中國大舉加徵關稅的預期影響，貶幅較為明顯。

外界也關注，中國若以貶值手段應付美國關稅措施，是否會讓亞幣掀起競貶潮。

至於股市，央行分析，美股正面反映川普2.0政策，呈現上漲，尤以科技類股較顯著，不過市場預期近年對美國貿易順差擴增較大的墨西哥、越南及泰國等，可能受川普加徵關稅威脅，導致這幾個國家股市表現相對疲弱。

川普新政帶來的不確定性極高，且將透過實體經濟、通膨及金融市場等管道蔓延至全球，成為各國政府的挑戰。央行表示，台灣央行與Fed立場相似，未來會視美國貿易等相關政策施行時程，逐季調整對台灣的經濟成長與通膨預測，據以擬定妥適貨幣政策。

央行 川普 關稅

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