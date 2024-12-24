我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雪梨雙屍案台灣老公被起底 賭又毒 妻對爛債毫不知情

關稅戰帶來不確定 美12月消費者信心大幅下滑

德製造業持續低迷 歐元區明年成長率預測降至1%

編譯劉忠勇／綜合報導
歐元區最大經濟體德國受關鍵製造業長期低迷影響，分析師如今預測2025年僅成長0.4%。(路透)
歐元區最大經濟體德國受關鍵製造業長期低迷影響，分析師如今預測2025年僅成長0.4%。(路透)

歐元區經濟明年經濟成長低於先前預期，2025年經濟成長只會略高於2024年。

據彭博調查，分析師如今預測2025年經濟成長率為1%，雖然高於今年的0.8%，但低於先前預測的1.2%。此外，2026年的成長預測也從1.4%下修至1.2%。

歐元區最大經濟體德國受關鍵製造業長期低迷影響，分析師如今預測2025年僅成長0.4%，2026年為1%，分別下修0.3個百分點。法國的經濟預測也遭下修，但分析師略為調高西班牙的經濟成長預測。

調查於 12 月 13-19 日進行，這些預測比歐洲央行（ECB）更為悲觀。ECB本月第四度降息，也下修了經濟展望。

ECB首席經濟學家雷恩（Philip Lane）在上周五發布的podcast中表示，「有充分理由相信明年和後年經濟會有所改善」。但他也提到，「即使消費正在上升，可能會略為延遲，因為在充滿不確定性的環境下，有些人或許會暫緩消費決定。」

彭博調查的分析師也預測，通膨率將在2025年第2季降到2%，一年後再降至1.9%。歐洲央行看重的核心通膨預料下降速度會比預期更快，並在2025年第3季降到2%。

日前歐盟統計局（Eurostat），修正後的歐元區11月消費者物價指數年增率為2.2%，較11月29日公布的2.3%略低。

歐元區通膨率於9月觸及1.7%的3年低點後，已反彈到歐洲中央銀行（European Central Bank）設定的2.0%的長期目標之上。10月通膨率剛好是2%。

但基礎趨勢仍符合歐洲央行目標，通膨率已從俄羅斯入侵烏克蘭後於2022年底漲破10%的高點回落。

過去3個月歐元區的核心通膨率穩定地維持在2.7%。核心通膨率剔除波動較大的能源、糧食和菸酒價格，是歐洲央行決定是否降息的關鍵指標。

央行 降息 烏克蘭

上一則

安卓手機預設Google搜尋 日本控壟斷 Alphabet準備反擊

延伸閱讀

彭博：經濟學家將歐元區2025年經濟成長率預測降至1%

彭博：經濟學家將歐元區2025年經濟成長率預測降至1%
外銀：川普2.0發酵 估明年Fed降息空間僅2碼

外銀：川普2.0發酵 估明年Fed降息空間僅2碼
英國通膨率寫八個月新高 央行按兵不動機率增

英國通膨率寫八個月新高 央行按兵不動機率增
歐元區前景轉趨黯淡 歐洲央行本週預期再降息

歐元區前景轉趨黯淡 歐洲央行本週預期再降息

熱門新聞

巴菲特表示，購屋時應避免眼高手低。 （路透）

人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事

2024-12-23 08:10
美債投資人預期美國聯準會18日將會鷹式降息。(路透)

美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券

2024-12-17 09:25
美國聯準會（Fed）在美東時間18日決議降息1碼，將聯邦資金利率目標區間下調至4.25%~4.50%。路透

Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？

2024-12-18 14:11
道指下跌1123.03點或2.58%至4萬2326.87點，為1974年連續下跌11天以來最嚴重的連跌，也是今年來第二度單季下跌超過1000點。美聯社

Fed轉鷹 道指重挫逾1100點…連跌10日 50年首見

2024-12-18 16:51
印度證券交易委員會（SEBI）23日勒令Bharat Global Developers的股票暫停交易，因該公司涉嫌以發布虛假訊息，操縱股價。 路透

這檔股票一年漲100倍 原來都靠假訊息支撐

2024-12-23 11:38
用戶控告T-Mobile把一項不實收費標為政府規定費用，而轉嫁給用戶達20年。（美聯社）

T-Mobile捏造政府收費20年 轉嫁用戶挨告

2024-12-16 19:31

超人氣

更多 >
人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事

人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事
人生下半場爆發：4生肖大器晚成 愈活愈好命

人生下半場爆發：4生肖大器晚成 愈活愈好命
Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購

Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購
射鵰高手版預告釋出 粉絲讚肖戰「就是心目中的郭靖」

射鵰高手版預告釋出 粉絲讚肖戰「就是心目中的郭靖」
房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌

房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌