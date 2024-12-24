德製造業持續低迷 歐元區明年成長率預測降至1%

歐元區最大經濟體德國受關鍵製造業長期低迷影響，分析師如今預測2025年僅成長0.4%。(路透)

歐元區經濟明年經濟成長低於先前預期，2025年經濟成長只會略高於2024年。

據彭博調查，分析師如今預測2025年經濟成長率為1%，雖然高於今年的0.8%，但低於先前預測的1.2%。此外，2026年的成長預測也從1.4%下修至1.2%。

歐元區最大經濟體德國受關鍵製造業長期低迷影響，分析師如今預測2025年僅成長0.4%，2026年為1%，分別下修0.3個百分點。法國的經濟預測也遭下修，但分析師略為調高西班牙的經濟成長預測。

調查於 12 月 13-19 日進行，這些預測比歐洲央行 （ECB）更為悲觀。ECB本月第四度降息 ，也下修了經濟展望。

ECB首席經濟學家雷恩（Philip Lane）在上周五發布的podcast中表示，「有充分理由相信明年和後年經濟會有所改善」。但他也提到，「即使消費正在上升，可能會略為延遲，因為在充滿不確定性的環境下，有些人或許會暫緩消費決定。」

彭博調查的分析師也預測，通膨率將在2025年第2季降到2%，一年後再降至1.9%。歐洲央行看重的核心通膨預料下降速度會比預期更快，並在2025年第3季降到2%。

日前歐盟統計局（Eurostat），修正後的歐元區11月消費者物價指數年增率為2.2%，較11月29日公布的2.3%略低。

歐元區通膨率於9月觸及1.7%的3年低點後，已反彈到歐洲中央銀行（European Central Bank）設定的2.0%的長期目標之上。10月通膨率剛好是2%。

但基礎趨勢仍符合歐洲央行目標，通膨率已從俄羅斯入侵烏克蘭 後於2022年底漲破10%的高點回落。

過去3個月歐元區的核心通膨率穩定地維持在2.7%。核心通膨率剔除波動較大的能源、糧食和菸酒價格，是歐洲央行決定是否降息的關鍵指標。