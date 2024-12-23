我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陸網瘋傳道歉信稱「瓊瑤媽媽」 平鑫濤之子說話了

紐約地鐵「燒死睡覺乘客」驚悚畫面曝光 男嫌辯：喝醉不記得

本田汽車、日產準備合併 為什麼只有本田股票飆漲？

編譯劉忠勇／綜合外電
日產和本田周一簽署展開合併的意向書，三菱汽車也可能參與，但實際看來本田等同於併購日產。(歐新社)
日產和本田周一簽署展開合併的意向書，三菱汽車也可能參與，但實際看來本田等同於併購日產。(歐新社)

本田汽車（Honda）周一提出等同於併購日產汽車（Nissan）的長期計畫。日本股市周二早盤，本田大漲14.4%。

兩家公司於周一宣布達成初步協議，計畫成立一家聯合控股公司，目標於2026年8月上市。雖然雙方高層將此交易稱為合併，但新公司將由本田，且占董事會的多數。日產的合作夥伴三菱汽車也可能參與交易。

真正帶動本田股價大漲的，卻是本田宣布實施庫存股的消息。

為了吸引股東支持，本田宣布計畫在明年此時之前買回最多1.1兆日圓（約70億美元）股票，買回上限相當於已發行股份的24%。

日產周二一度大跌7.3%，後來拉回在平盤上下。上周傳出和本田討論後，日產上周已大漲24.5%；本田因是合併案被動的一方，上周下跌近5%。

彭博分析師指出：「如果本田和日產的合併案於2025年完成，綜效需要時間才會顯現。日產可能會因此緩解其財務壓力，而本田在短期內的收益可能有限。」

日產最大股東——法國雷諾汽車（Renault）表示，和本田的協商仍處於初期階段，將考慮所有選項，並繼續執行原策略，包括和日產合作的項目。

雷諾汽車周一股價下跌1.2%，收在46.26美元。

本田 日本 Nissan

上一則

高盛：日圓「甜蜜點」將吸引外資買進日本股票

延伸閱讀

與Honda整合 Nissan流亡前董事長戈恩不看好

與Honda整合 Nissan流亡前董事長戈恩不看好
本田、日產宣布展開合併談判 否認鴻海有來接洽

本田、日產宣布展開合併談判 否認鴻海有來接洽
今年大漲兩倍 Spotify高層售股 2創辦人進帳9億美元

今年大漲兩倍 Spotify高層售股 2創辦人進帳9億美元
NHK：Nissan和Honda將在明年6月敲定合併協議

NHK：Nissan和Honda將在明年6月敲定合併協議

熱門新聞

巴菲特表示，購屋時應避免眼高手低。 （路透）

人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事

2024-12-23 08:10
美債投資人預期美國聯準會18日將會鷹式降息。(路透)

美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券

2024-12-17 09:25
美國聯準會（Fed）在美東時間18日決議降息1碼，將聯邦資金利率目標區間下調至4.25%~4.50%。路透

Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？

2024-12-18 14:11
道指下跌1123.03點或2.58%至4萬2326.87點，為1974年連續下跌11天以來最嚴重的連跌，也是今年來第二度單季下跌超過1000點。美聯社

Fed轉鷹 道指重挫逾1100點…連跌10日 50年首見

2024-12-18 16:51
用戶控告T-Mobile把一項不實收費標為政府規定費用，而轉嫁給用戶達20年。（美聯社）

T-Mobile捏造政府收費20年 轉嫁用戶挨告

2024-12-16 19:31
印度證券交易委員會（SEBI）23日勒令Bharat Global Developers的股票暫停交易，因該公司涉嫌以發布虛假訊息，操縱股價。 路透

這檔股票一年漲100倍 原來都靠假訊息支撐

2024-12-23 11:38

超人氣

更多 >
人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事

人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事
Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購

Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購
「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此

「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此
房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌

房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌
CNN：調查人員找到證據 蓋茨花數萬元買春、買毒品

CNN：調查人員找到證據 蓋茨花數萬元買春、買毒品