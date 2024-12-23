我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：比特幣最大隱憂是量子計算恐破解加密 金損上看3兆

川普提議買下格陵蘭 任命PayPal創辦人出使丹麥

台股表現居亞股之冠 2因素攪局、亞股明年展望「出現亂流」

編譯陳苓／綜合外電
台股受惠於人工智慧（AI）熱潮，今年來績效傲視亞股。（路透）
台股受惠於人工智慧（AI）熱潮，今年來績效傲視亞股。（路透）

台股受惠於人工智慧（AI）熱潮，今年來績效傲視亞股。但外資認為，2025年亞股展望好壞參半，半導體擴張周期有望持續到明年底，川普新政卻讓前方浮現亂流。

截至周一（23日）為止，台灣加權指數勁揚28.85%，漲幅高居亞股第一，主要是市場聚焦科技與相關類股，帶旺台股。台積電今年來暴衝82.12%、鴻海也大漲77.51%。

與此同時，香港恒生指數排第二，今年來漲幅達16.63%。韓股則表現墊底，今年來下跌8.03%。

星展銀行的展望報告說，AI資料中心和伺服器的需求，經過今年的強勢成長後，明年可能趨緩，但AI智慧手機、個人電腦（PC）等消費性電子商品，2025年需求有望攀升。全球半導體業的擴張周期，通常會持續約30個月，本次周期始於2023年9月，有望延續到2025年底。

放眼未來，分析師認為，川普新政和中國的經濟情勢，將是決定2025年亞股走勢的關鍵。

野村分析師寫道，亞洲「前方出現亂流」，儘管AI需求強健、出口提前拉貨，應該能支撐明年第1季的成長，但從第2季起，受累於川普新政、中國產能過剩、半導體周期減速的衝擊，情勢會更動盪不安。

野村預測，關稅將在明年初提高，導致通膨升溫、投資成長減緩。而關稅和貿易壁壘增加，意味亞洲出口將放慢，不確定性攀升、以牙還牙的報復，或許會導致亞洲延後商業投資。

他們估計，內需緩衝較強的亞洲經濟體，如馬來西亞、菲律賓等，成長表現可能較佳，而印度、泰國、南韓，則可能遭逢阻力。

亞股 AI 川普

上一則

本田、日產宣布展開合併談判 否認鴻海有來接洽

延伸閱讀

川普對覺醒運動爆粗口 要找出自閉症上升原因

川普對覺醒運動爆粗口 要找出自閉症上升原因
川普提議買下格陵蘭 任命PayPal創辦人出使丹麥

川普提議買下格陵蘭 任命PayPal創辦人出使丹麥
馬斯克影響力擴大成影子總統？ 川普：他當不了 原因在此

馬斯克影響力擴大成影子總統？ 川普：他當不了 原因在此
拜規川不隨 川普上任所可能政策轉彎一次看

拜規川不隨 川普上任所可能政策轉彎一次看

熱門新聞

美債投資人預期美國聯準會18日將會鷹式降息。(路透)

美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券

2024-12-17 09:25
美國聯準會（Fed）在美東時間18日決議降息1碼，將聯邦資金利率目標區間下調至4.25%~4.50%。路透

Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？

2024-12-18 14:11
道指下跌1123.03點或2.58%至4萬2326.87點，為1974年連續下跌11天以來最嚴重的連跌，也是今年來第二度單季下跌超過1000點。美聯社

Fed轉鷹 道指重挫逾1100點…連跌10日 50年首見

2024-12-18 16:51
用戶控告T-Mobile把一項不實收費標為政府規定費用，而轉嫁給用戶達20年。（美聯社）

T-Mobile捏造政府收費20年 轉嫁用戶挨告

2024-12-16 19:31
美股16日早盤開高。 路透

美股早盤揚 美超微暴跌 策略師估美元明年觸頂

2024-12-16 10:36
華爾街分析師紛紛調高目標股價，仍趕不上博通的凌厲漲勢。（路透）

市值已逾1兆美元 博通周一股價為什麼再飆漲11%？

2024-12-17 07:20

超人氣

更多 >
從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？

從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？
Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購

Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購
華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊

華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊
百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄

百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄
川普未上任先踢鐵板 黨內叛將不受控 就職後恐臨立法權挑戰

川普未上任先踢鐵板 黨內叛將不受控 就職後恐臨立法權挑戰