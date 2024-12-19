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Fed決策引發美元竄升 拖累亞洲貨幣…亞洲央行被迫二選一

編譯陳律安／綜合外電
Fed鷹式降息帶動的匯市走勢，正加重亞洲央行所面臨的壓力。（路透）
Fed鷹式降息帶動的匯市走勢，正加重亞洲央行所面臨的壓力。（路透）

聯準會（Fed）「鷹式降息」拖累亞洲貨幣19日盤中重挫，使亞洲各國央行面臨兩難抉擇：是要放任本幣匯率繼續貶值，還是該對強勢美元發動代價昂貴的阻貶戰役。

Fed強烈暗示通膨顧慮再起，明年將放慢降息步調後，帶動美元竄升，亞幣19日盤中全面挫跌，印度盧比兌美元貶至歷史新低，韓元匯率也跌到金融海嘯以來最低水準，彭博亞元指數下跌約0.4%。

這些發展再度引發各界好奇，亞洲各國央行捍衛本幣匯率的意願有多高、以及能取得的成效。香港紐約梅隆銀行策略師張偉勤認為，「很難對抗美元對亞洲貨幣走高，因為這主要是美元（買盤）驅動，這意味著亞洲央行須採取守勢，試圖減緩貶值壓力，試著維持有序的外匯市場」。

美國總統當選人川普勝選、以及Fed政策預期轉變，鼓勵資金轉向美元資產，彭博亞元指數今年來跌近4%。但美元升值也增添亞洲央行寬鬆前景的複雜度，若進一步降息，會加重本幣匯率的貶值壓力，並且推高進口品勿價，助長國內通膨。

亞洲各國央行過去幾個月來已各自採取不同方式對抗強勢美元，印尼不斷表明正在干預匯市，對抗印尼盾的拋售潮，印度則偏好不公開張揚的干預行動，運用境內與境外交易支撐盧比匯率，其他央行則試圖以公開聲明影響市場信心。

中國人民銀行（中國央行）以中間價機制支持人民幣匯率，19日把中間價訂在遠高於彭博訪調分析師預估均值的水準。RBC資本市場亞洲外匯主管陳艾文（音譯）說，人行將持續抑制人民幣的貶值壓力，「但隨著第二輪美中貿易戰即將爆發，美元兌人民幣在2025年將衝上新高」。

央行 匯率 降息

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