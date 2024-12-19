我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美航機艙大淹水 乘客嚇壞：在3萬英呎高空也會溺水？

雪梨雙屍命案新進展 傳台裔夫「積欠鉅額賭債」妻不知情

AI搜尋引擎Perplexity完成今年第4輪募資 估值躍增二倍

編譯劉忠勇／綜合外電
Perplexity吸引輝達在內的金主投資。(路透)
Perplexity吸引輝達在內的金主投資。(路透)

人工智慧（AI）新創公司 Perplexity 完成今年第四輪募資，估值也一口氣大增兩倍至90億美元。這家公司提供AI搜尋引擎服務，已成為Google和OpenAI的競爭對手。

知情人士向英國金融時報透露，這次募資5億美元，由創投業者Institutional Venture Partners拔得頭籌，輝達（NVIDIA）、恩頤投資（New Enterprise Associates）、B Capital和T Rowe Price也參與其中。之前的投資人包括軟銀的願景基金（Vision Fund 2）、輝達以及亞馬遜創辦人貝佐斯。此外，AI領域的多位知名人士也參與投資，包括OpenAI聯合創辦人Andrej Karpathy和Meta的首席人工智慧科學家楊立昆（Yann LeCun）。

這家設於舊金山的公司今年飛快成長，旗下產品每月查詢量高達數億次。目前，Perplexity每月活躍用戶達到1,500萬，其中大部分流量來自美國。

最新一輪募資使 Perplexity 今年來估值成長八倍，可見開發新型AI工具的新創企業吸金魅力十足。

Perplexity 靠訂閱服務來賺錢。該公司表示，基於最近一個月銷售額推算的全年營收，從1月的500萬美元增至8月的3500萬美元。

AI 投資 輝達

上一則

聯準會如期降息1碼 川普上台帶來不確定性 立場趨謹慎

延伸閱讀

開發相容輝達GDS系統技術 這家公司股價1天飆漲150%

開發相容輝達GDS系統技術 這家公司股價1天飆漲150%
舊金山辦公室空置率 5年來首降

舊金山辦公室空置率 5年來首降
博通股價暴漲的原因是ASCI風潮再起 對Nvidia意味為何？

博通股價暴漲的原因是ASCI風潮再起 對Nvidia意味為何？
微軟採購H系列晶片兩倍於Meta 為什麼反成NVIDIA利空？

微軟採購H系列晶片兩倍於Meta 為什麼反成NVIDIA利空？

熱門新聞

巴菲特手握大量現金，預示市場回報低迷？（路透）

巴菲特「滿手現金」預示美股前景？ 歷史經驗透端倪

2024-12-12 23:30
美債投資人預期美國聯準會18日將會鷹式降息。(路透)

美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券

2024-12-17 09:25
麥當勞10月底的財報會議稱低收入消費者更頻繁地在家用餐，抑制了客流量。(歐新社)

低收者財務壓力增 麥當勞一現象「很有感」

2024-12-13 20:29
美國聯準會（Fed）在美東時間18日決議降息1碼，將聯邦資金利率目標區間下調至4.25%~4.50%。路透

Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？

2024-12-18 14:11
美國通膨升溫顧慮再起，限縮聯準會（Fed）未來降息空間，基準的10年期美國公債價格連跌五個交易日，殖利率13日躍上4.4%。（路透）

Fed抗通膨卡關、明年降息生變 美國公債周線大跌

2024-12-14 07:20
用戶控告T-Mobile把一項不實收費標為政府規定費用，而轉嫁給用戶達20年。（美聯社）

T-Mobile捏造政府收費20年 轉嫁用戶挨告

2024-12-16 19:31

超人氣

更多 >
「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起

「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起
降價代表快過期了？ 破解好市多肉類13項常見迷思

降價代表快過期了？ 破解好市多肉類13項常見迷思
Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？

Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？
美國擬禁數百萬家庭使用的中國製造TP-Link路由器

美國擬禁數百萬家庭使用的中國製造TP-Link路由器
Fed轉鷹 道指重挫逾1100點…連跌10日 50年首見

Fed轉鷹 道指重挫逾1100點…連跌10日 50年首見