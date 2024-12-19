AI搜尋引擎Perplexity完成今年第4輪募資 估值躍增二倍

Perplexity吸引輝達在內的金主投資。(路透)

人工智慧（AI ）新創公司 Perplexity 完成今年第四輪募資，估值也一口氣大增兩倍至90億美元。這家公司提供AI搜尋引擎服務，已成為Google和OpenAI的競爭對手。

知情人士向英國金融時報透露，這次募資5億美元，由創投業者Institutional Venture Partners拔得頭籌，輝達 （NVIDIA）、恩頤投資 （New Enterprise Associates）、B Capital和T Rowe Price也參與其中。之前的投資人包括軟銀的願景基金（Vision Fund 2）、輝達以及亞馬遜創辦人貝佐斯。此外，AI領域的多位知名人士也參與投資，包括OpenAI聯合創辦人Andrej Karpathy和Meta的首席人工智慧科學家楊立昆（Yann LeCun）。

這家設於舊金山的公司今年飛快成長，旗下產品每月查詢量高達數億次。目前，Perplexity每月活躍用戶達到1,500萬，其中大部分流量來自美國。

最新一輪募資使 Perplexity 今年來估值成長八倍，可見開發新型AI工具的新創企業吸金魅力十足。

Perplexity 靠訂閱服務來賺錢。該公司表示，基於最近一個月銷售額推算的全年營收，從1月的500萬美元增至8月的3500萬美元。