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中企重塑全球汽車產業 日2巨頭本田、日產被迫談合併

編譯周辰陽／綜合報導
2大日本車廠談合併
2大日本車廠談合併

本田(Honda)與日產(Nissan)這兩家日本汽車巨頭正討論合併的可能性，主要與日本車廠在中國市場無法與中國電動車業者競爭有關，凸顯中企在汽車市場迅速崛起，正重塑全球汽車產業。

華爾街日報報導，中國快速轉向電動車和插電式油電混合動力車，讓本田與日產措手不及，兩家公司都在中國這個全球最大汽車市場面臨困境。

日產在美國市場業績也欠佳，11月宣布重組計畫，全球產能減少五分之一，還下調所有主要市場銷售預測，特別是在中國和北美。

台灣鴻海也對日產提出收購邀約，日產面臨遭收購的命運。

今年稍早，日產在中國東部常州工廠宣布停產，而本田試圖透過自願離職，在中國合資企業「廣汽本田」裁員。

分析師表示，來自特斯拉和比亞迪等電動車廠日益激烈的競爭，迫使本田和日產展開合併談判。特斯拉與中國車廠也在自動駕駛和軟體方面領先，其他車廠需要投入巨資才能跟上。

此外，2018年11月日產時任會長高恩被捕，日產一直未能從此事復元。高恩在東京被控金融犯罪，但他否認，並在2019年12月審判開始前搭私人飛機逃亡。

日產與法國雷諾汽車的聯盟也引發內部緊張。雷諾1999年收購日產逾三分之一股份，後來增加至43%，但日產長期是規模較大且較賺錢的一方，對與雷諾聯盟感到不滿，最終在2023年，雷諾同意將持股減少到15%，讓日產較能獨立運作。

然而，日產今年態勢急轉直下，截至9月底的營收年減九成，上一季在美國銷售則下跌2%。本田表現也不理想，11月下調年度汽車銷售和淨利預測，上半年營收下滑，部分原因是在中國汽車業務疲軟。

本田 電動車 特斯拉

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