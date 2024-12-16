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罷工問題惡化 航商將漲運價 北美線貨櫃運價恐漲兩波

記者黃淑惠／綜合報導

美東碼頭罷工問題惡化，在準總統川普喊話支持工人、反對自動化後，為本周起的北美貨櫃海運市場注入漲價動能，不僅馬士基等大型航商12月下旬大型航商將順利漲運價，明年元月也喊漲一成，預告明年運價將開紅盤。

貨櫃海運市場在川普助威下，最新一期的遠東到北美運價應聲大漲，遠東到美西漲幅最大，每FEU（40呎櫃）站上4,000美元，來到4,023美元，飆漲21.6%；遠東到美東每FEU達5,494美元，漲幅11.6%。業內預期，貨櫃三雄在運價方面也將跟漲一波。

最近一期遠東-北美大漲兩成後，航商醞釀調漲12月下旬運價，其中，北美線運價是漲價的重點；其次，川普上任後的關稅政策壓力，牽動歐美貨主提前拉貨，近期出貨量愈發強勁，也牽動明年元月運價續漲一波。

美東碼頭勞協商談判期限為2025年元月15日，國際碼頭工人協會（ILA）與資方代表美國海事聯盟（USMX）談判自動化議題談判陷膠著之際，美國總統當選人川普選擇站在4.5萬名美國東岸與墨西哥灣碼頭工人這邊，支持他們反自動化的立場，讓勞資協商談判困難度全面拉高。

時序愈來愈接近元月15日美東勞資協商截止時間，因為之前有罷工三天的經驗，貨主避免遇上罷工，已開始將貨逐漸移往美西，再加上農曆春節時間接近，出貨的數量增加，北美線貨量增加勢必進一步推升12月下旬的運價向上攀升。

物流業者分析，隨著美東碼頭勞資對於自動化談判無法達成共識，美國全國零售聯盟（NRF）表示，美國東岸港口可能會出現協商破裂情況，在2025年元月再度發生碼頭工人罷工事件。

此外，另一大變數全球第二大的貨櫃輪業者馬士基日前預估，明年全球貨櫃運量成長上看7%，並且認為紅海中斷危機持續。

美國總統當選人川普計畫提高關稅，則是另一個影響全球貨櫃輪運走勢的最新變數。不少中國地區的工廠規避可能推動的新關稅政策，已經陸續趕工在2025年新關稅推動前增加庫存量。

只要紅海危機無解，受到紅海問題波全球貨櫃輪調度呈現寅吃卯糧，貨櫃輪的場的供、需變化關鍵還是要看中東地緣政治臉色。根據研調機構的資料，在美國新關稅生效前後的時期變化分析，川普2018年7月宣布對中國商品徵稅，預計於9月實行10%的關稅， 2018年運量則開始增加、運價向上。

川普 關稅 罷工

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