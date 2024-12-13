馬士基:明年貨櫃運量估增7% 紅海危機、美關稅帶動拉貨

馬士基（Maersk）預計明年全球貨櫃市場運量可能增加高達7%。（路透）【作者：季晶晶，日期：2024-12-13，數位典藏序號：20241212133442954】

路透引述海運巨擘丹麥馬士基（Maersk）一位高階主管報導，該公司預計明年全球貨櫃市場運量可能成長多達7%，主要是美國可能因港口罷工 以及對外國製貨物課徵關稅 而出現強勁需求。

馬士基北美區總裁范德史登（Charles van der Steene）在路透Next會議的場邊表示：「我們預測整體增長率在5%-7%之間，而現階段沒有任何跡象顯示不是這樣。」葉門叛軍青年運動（Houthi）襲擊紅海船隻以及美國公司「強韌的」需求，將繼續刺激貨櫃數量的成長。

范德史登並表示，該公司並預估紅海的中斷情況將持續到2025年。他說，為幫助客戶規劃未來，馬士基正在協助分析他們的訂單路線，有時會提前兩個月以確定前往東北或西岸的較佳路線、或是使用空運。然而，這取決於產品及公司準備承擔的風險。

他說，由於涉及額外的成本和時間，將產品從美國東岸重新運送到西岸並非容易之事，但如果牽涉到季節性產品，那就事關重大。

全美零售聯盟（NRF）表示，由於美國東岸港口可能在明年1月發生碼頭工人罷工，以及總統當選人川普計畫提高關稅，11月和12月的進港貨運量將創新高。范德史登說，從貨櫃市場的強勁勢頭來看，今日的預購訂單有一部分可能心理效應造成，與關稅或是美東港口可能發生下一場罷工有關。

以銷售額計算，美國是馬士基最大的市場，客戶包括沃爾瑪（Walmart）、目標百貨 （Target）、Asos，以及運動用品大廠Nike等。

由於貨櫃市場需求強勁，馬士基在10月上修了全年獲利預測，並且更新了2024年的貨櫃運量展望。馬士基說，「在第3季業績亮麗、貨櫃市場需求強勁，以及紅海情勢持續的背景下」，該公司已將息稅折舊攤銷前獲利（EBITDA）上調至110億-115億美元，高於先前預估的90億-110億美元。此外，全球貨櫃市場全年運量成長率預測，也由先前預估的4%-6%修正為「6%左右」。