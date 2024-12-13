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馬士基:明年貨櫃運量估增7% 紅海危機、美關稅帶動拉貨

編譯季晶晶／綜合外電
馬士基（Maersk）預計明年全球貨櫃市場運量可能增加高達7%。（路透）【作者：季晶晶，日期：2024-12-13，數位典藏序號：20241212133442954】
馬士基（Maersk）預計明年全球貨櫃市場運量可能增加高達7%。（路透）【作者：季晶晶，日期：2024-12-13，數位典藏序號：20241212133442954】

路透引述海運巨擘丹麥馬士基（Maersk）一位高階主管報導，該公司預計明年全球貨櫃市場運量可能成長多達7%，主要是美國可能因港口罷工以及對外國製貨物課徵關稅而出現強勁需求。

馬士基北美區總裁范德史登（Charles van der Steene）在路透Next會議的場邊表示：「我們預測整體增長率在5%-7%之間，而現階段沒有任何跡象顯示不是這樣。」葉門叛軍青年運動（Houthi）襲擊紅海船隻以及美國公司「強韌的」需求，將繼續刺激貨櫃數量的成長。

范德史登並表示，該公司並預估紅海的中斷情況將持續到2025年。他說，為幫助客戶規劃未來，馬士基正在協助分析他們的訂單路線，有時會提前兩個月以確定前往東北或西岸的較佳路線、或是使用空運。然而，這取決於產品及公司準備承擔的風險。

他說，由於涉及額外的成本和時間，將產品從美國東岸重新運送到西岸並非容易之事，但如果牽涉到季節性產品，那就事關重大。

全美零售聯盟（NRF）表示，由於美國東岸港口可能在明年1月發生碼頭工人罷工，以及總統當選人川普計畫提高關稅，11月和12月的進港貨運量將創新高。范德史登說，從貨櫃市場的強勁勢頭來看，今日的預購訂單有一部分可能心理效應造成，與關稅或是美東港口可能發生下一場罷工有關。

以銷售額計算，美國是馬士基最大的市場，客戶包括沃爾瑪（Walmart）、目標百貨（Target）、Asos，以及運動用品大廠Nike等。

由於貨櫃市場需求強勁，馬士基在10月上修了全年獲利預測，並且更新了2024年的貨櫃運量展望。馬士基說，「在第3季業績亮麗、貨櫃市場需求強勁，以及紅海情勢持續的背景下」，該公司已將息稅折舊攤銷前獲利（EBITDA）上調至110億-115億美元，高於先前預估的90億-110億美元。此外，全球貨櫃市場全年運量成長率預測，也由先前預估的4%-6%修正為「6%左右」。

罷工 關稅 目標百貨

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