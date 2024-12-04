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尹錫悅總統任期進入倒計時 南韓料明年Q2大選 專家怎麼看韓股？

編譯季晶晶／綜合外電
南韓民眾4日示威，要求將總統尹錫悅趕下台。（路透）
南韓民眾4日示威，要求將總統尹錫悅趕下台。（路透）

南韓總統尹錫悅宣布的戒嚴只撐了大約六小時就解禁。他現在處境危險：可能被逼主動辭職下台、可能被彈劾後趕出總統府，還可能因為以前的醜聞被徹查而鋃鐺入獄。專家預測，南韓2025年第2季舉行大選，短期內，南韓資產可能持續受壓，直到政治動盪造成的不確定性消除為止。

尹錫悅搞戒嚴，連自家的國民力量黨都不挺，軍方似乎也沒做好執行任務的準備，美國彼得林國際研究所朝鮮半島事務資深研究員Marcus Noland受訪表示，尹錫悅當總統前沒選過公職，當選後沒展現出優越的政治技巧，現在支持率不到20%，他的戒嚴令是「為了政治復活而進行的豪賭」。

韓元在深夜跳水，但周三迅速反彈，交易員懷疑是首爾當局在在岸市場開盤拋售美元，隨後韓元再度走貶0.11%，報1,415.465韓元兌1美元。

南韓10年期公債昨天創2022年3月以來新低，今天一度大幅反彈至上漲1.33%。

韓股周三照常開盤，上午下跌1.73%至2,456.93點。但半導體股三星電子和SK海力士開低後的走勢出現兩樣情：前者下跌1.12%至53,000韓元，後者微漲0.18%至165,200韓元。電池公司樂金能源解決方案下跌1.64%，報390,500韓元。

未來發展

分析師預計尹錫悅將被彈劾，市場未來可能還有更多波動。GlobalData TS Lombard亞洲研究部主管Rory Green的看法是，尹錫悅最終可能以類似前幾任領導人的方式遭到彈劾，而南韓將在2025年第2季初舉行大選。短期內，南韓資產可能持續受壓，直到局勢解決為止。

經濟和較長期的市場餘波，包括更廣泛的半導體供應鏈的風險，將取決於接下來會發生什麼。分析師最擔心的是南韓陷入更深的政治不穩定時期。

喬治布希基金會（George H.W. Bush Foundation）資深研究員、哈佛大學亞洲中心客座學者Seong-Hyon Lee表示：「雖然國會一致通過解除戒嚴的決議，恢復了穩定，但此事曝露南韓政治體制的脆弱性，以及行政越權的可能性。」

漣漪也有可能漫到海外半導體供應鏈和全球電池產業，南韓企業在這兩大領域強力競爭。根據EV-volumes.com的資料，樂金和SK Innovation是全球第三大和第五大電動車電池製造商，去年的全球市占率分別為16%和6%。

儘管如此，外國投資人目前未受影響。Allspring Intrinsic Emerging Markets Equity聯席主管Derrick Irwin指出，戒嚴「似乎與國內政治有關，而非商業環境」。

Rayliant Global Advisors的創辦人Jason Hsu甚至認為，政治局勢創造逢低買入的機會，如果有便宜可撿，低價購入半導體供應鏈裡關鍵公司的股票，那些個股能因AI趨勢以及供應鏈移出中國的多元化策略下，在晶片業的長期牛市中獲益。

南韓 尹錫悅 戒嚴

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