明年新興市場股債孰優？川普將返白宮讓投資人傷腦筋

南韓外匯交易員觀察市場動態。（美聯社）

投資人正忙著判斷川普 即將重返白宮，究竟是會維持或是拖累新興市場債券 在拜登當政下的上漲行情。

Aegon資產管理公司美國跨資產及新興市場債部門主管格里爾斯表示，股市或債市在川普第二任內何者受惠最多，部分將取決於他對主要經濟體實施關稅的激進程度。

格里爾斯認為，如果川普履行他對墨西哥和中國進口品的關稅威脅，對股市而言將是「非常不利」，但對債券則相對有利。但如果關稅僅是被用來當成強迫進行貿易談判的手段，那麼「將更為正面，可能支撐股市表現優於美元債券」。

在拜登總統任內前三年，新興市場美元債券表現優於股市。今年兩者表現差不多，基準的股票指數報酬率為9%，債券則為8.4%，且債券波動性僅為股票的一半。風險較高的高收益主權債券則上漲15%。接下來的走勢可能大幅取決於川普政策。

然而，從11月初以來，美元債券和股票走勢分歧，MSCI新興市場股票指數下跌3.7%，而彭博的新興市場美元債務指數邁向另一個月的正報酬。

新興市場股票今年初走勢強勁，受聯準會降息預期和中國刺激措施帶動。然而，自10月初以來，新興股市已下跌近10%，交易人士開始考量川普政府開徵新關稅的可能性。

Defiance ETF執行長賈布隆斯基表示：「一年的全球動盪和經濟不確定性，導致投資人偏好固定收益，這從新興市場債券交易流傾向新興債券勝過股票就可觀察得到。」「一些國家的新興市場債提供具有吸引力的收益率；預期中的美國降息也成了支撐因素。」

另一個壓抑股票的原因是，新興市場股票指數高度集中，中國、南韓、印度和台灣占了73%的權重，而這些國家容易受到美國關稅影響。相較下，債券指數標的市場較為多元化，中國權重僅占10%。

從川普勝選以來，中股已跌8%，拖累廣泛的新興市場指數，而新興市場債券同期間則有正報酬。

晨星財富的首席多資產策略師帕帕拉多表示，新興市場債券和股票的最大區別在於對中國的曝險，「中股今年的波動性，是導致新興市場股票與債券表現分歧的主因。

Nationwide Funds集團投資研究主管哈克特表示，新興市場美元債務獲得殖利率利差縮小的支撐，而且違約風險已降低。但展望2025年，美國政策及其對經濟成長的影響可能改變風險報酬平衡。他說，「如果成長疲軟，利率將降低，企業獲利將困頓，帶動債券表現優於股票；但如果成長改善，利率終將調高，企業獲利也將改善，有利於股票優於債券。」

目前，強勢美元和對關稅的疑慮仍在拖累新興股市。根據美銀引述EPFR Global數據，截至11月27日的當周，投資人從新興市場股票基金撤資18億美元，這是連續第七周資金外流。