我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明年起 好市多這個商品專區將消失

川普爭議人事又一樁 提名親家公庫許納任駐法大使

海廢無國界 南韓海廢研究機構OSEAN：東亞須合作

特派記者邱怡瑄／釜山即時報導
長期調查與監測海廢問題的韓國海洋廢棄物研究機構「我們的東亞海網絡（OSEAN）」發起多項公民科學計畫。圖為OSEAN在INC-5「重新思考塑膠生命」展區設立的攤位。（特派記者侯永全／釜山攝影）
長期調查與監測海廢問題的韓國海洋廢棄物研究機構「我們的東亞海網絡（OSEAN）」發起多項公民科學計畫。圖為OSEAN在INC-5「重新思考塑膠生命」展區設立的攤位。（特派記者侯永全／釜山攝影）

許多人都有去海邊淨灘的經驗。在南韓，這些關心海洋環境和垃圾議題的民眾，很有可能會成為海廢研究機構「我們的東亞海網絡（OSEAN）」的公民科學家。從目視估計海廢體積，到即時拍照上傳垃圾位置，OSEAN運用附有表格和圖像的手冊及一系列公民教育，讓更多人投入海廢監測計畫。

「這可以提高大眾對海廢議題的認識與關注。」OSEAN創辦人洪善旭說。

洪善旭自1999年投入海廢領域，後來接觸到國際淨灘行動（International Coastal Cleanup，ICC），該組織透過公民協力搜集海廢數據。洪善旭2009年與夥伴建立OSEAN後，也以公民科學計畫為發展重心。

除了民眾自願參與，OSEAN也跟南韓超過70個非政府組織合作招募參加者，並接受企業捐贈，推動海廢相關計畫。「通常企業會希望資金用在淨灘、垃圾清理等活動，OSEAN就用來讓合作單位招募人力和組織活動。」洪善旭說。

提到海廢，許多人都會想到卡在海龜鼻子中的塑膠吸管，或是被魚蝦吃進肚子裡的海洋微粒，但洪善旭說，人們光是對「海洋垃圾」的了解就不多，遑論關注塑膠在其中的角色。

數據指出，海洋垃圾有八成是塑膠。這讓OSEAN特別關心2022年聯合國大會決議制定的「全球塑膠公約」，從公約首輪談判（INC）就以觀察員參與。

「處理海洋汙染」是塑膠公約制定初衷，但比起海廢，塑膠減產更受關注。OSEAN十月出版的報告中，特別擔憂「海廢被公約談判邊緣化」。這周參加第五輪談判（INC-5）後，洪善旭說，幸好南韓政府有特別提出海廢問題，並建議漁具管理應該在條文中單獨列出。

洪善旭說，海廢會隨著洋流和風而動，需要各國通力合作。以東亞為例，台灣和韓國都受到來中國的海洋垃圾湧入，而台灣和韓國的海洋垃圾則會漂流到日本和太平洋地區。

洪善旭曾在台演講和進行海廢監測，與台灣的海廢組織及企業保持良好聯繫，去年也有台灣的政府人員前往OSEAN交流。在全球塑膠公約即將訂定之際，「我相信台灣能夠分享專業知識和數據，增強全球對海洋汙染問題的理解。」洪善旭說。

南韓 聯合國 日本

上一則

全球塑膠公約直擊／南韓限塑啟示「忌政策反覆」 店家盼宣導

延伸閱讀

全球塑膠公約直擊／南韓限塑啟示「忌政策反覆」 店家盼宣導

全球塑膠公約直擊／南韓限塑啟示「忌政策反覆」 店家盼宣導
星巴克南韓邊境開幕 距北韓不到1.6公里俯瞰神祕山村

星巴克南韓邊境開幕 距北韓不到1.6公里俯瞰神祕山村
U12少棒賽5:1力壓南韓 中華隊稱霸亞洲

U12少棒賽5:1力壓南韓 中華隊稱霸亞洲
南韓駐中國大使鄭在浩下月離任 新任大使估將上任

南韓駐中國大使鄭在浩下月離任 新任大使估將上任

熱門新聞

隨著科技公司和各地公用事業砸錢打造AI基建，日本線纜製造商Fujikura成為標準的「鋤與鏟」投資題材。路透

今年飆漲400% AI讓這間139歲的公司股價一飛衝天

2024-11-25 13:06
蛋價一旦上揚就很難回跌，而且會帶動蛋製品價格走升。（美聯社）

蛋價升至天花板 禽流感和假期需求是主因

2024-11-24 21:52
監管當局已批准歷來首家全天候24小時運作的證交所「24交易所」。（路透）

美國放行24小時證交所 將首度開放全天候股票交易

2024-11-28 00:35
投資專家說，美股轉跌，美債更具吸引力。 （美聯社）

現在才進場買美債 會不會太晚？

2024-11-28 08:10
一輛特斯拉電動車正在充電站充電。(路透)

要看特斯拉臉色？馬斯克若採「1動作」 中國車廠恐全被打趴

2024-11-27 00:10
華為日前發布新一代高端旗艦手機Mate 70系列，但並未提供任何晶片規格的數據或製程。調研機構TechInsights 29日發布最新報告認為， Mate 70系列銷量將不及Mate 60系列，預計只有300萬支。（圖／截取自華為官網）

華為Mate 70系列被看衰：麒麟晶片影響競爭力

2024-11-29 13:01

超人氣

更多 >
「最帥的東方濃顏美男」情斷 給女友分手費能買半套肖戰房子

「最帥的東方濃顏美男」情斷 給女友分手費能買半套肖戰房子
3星座晚婚機率大 但婚後生活最和樂

3星座晚婚機率大 但婚後生活最和樂
好市多「覆盆子早晨麵包捲」一絕 網笑：不給老公買他還生氣

好市多「覆盆子早晨麵包捲」一絕 網笑：不給老公買他還生氣
陸生團清華校花氣質神似劉亦菲 將訪日月潭圓兒時夢

陸生團清華校花氣質神似劉亦菲 將訪日月潭圓兒時夢
黑龍江人走線來美 打過各種工、盼讓孩子來讀書

黑龍江人走線來美 打過各種工、盼讓孩子來讀書