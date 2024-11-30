歐元區11月CPI年增2.3%符合預期 ECB降息路線不變

歐元區本月通膨率攀升至超出歐洲央行（ECB）的2%目標，但降息路線不變。圖為一名顧客在馬德里市場購買蔬菜。(美聯社資料照片)

歐元區本月通膨率攀升至超出歐洲央行 （ECB）的2%目標，但央行官員不太可能因此改變下個月和往後繼續降息 的路線。

彭博資訊報導，歐元區11月消費者物價指數（CPI）年增2.3%，增幅高過10月的2%，並符合訪調分析師的中位數預期。歐盟 統計局29日表示，雖有微幅下滑，但服務業成本增幅依舊居高不下，非能源工業產品價格也連漲第二個月。

不過，剔除高波動的食品和能源價格後的核心通膨率，11月卻持平在2.7%，未如預期般會同步微幅走高。

ECB官員已暗示，將在不到兩周後的今年最後一次決策會議上，進行今年第四次的降息1碼。雖然今後還會有更多降息動作，但受到頑固的通膨，以及川普重返白宮後的美國聯準會（Fed）計畫等因素影響，難以判斷未來的降息時機。

ECB的鴿派官員擔心，歐洲疲軟經濟可能會使通膨達不到其2%目標。

他們加強呼籲，盡快把存款利率從目前3.25%降至2%，也就是他們認為的中性利率，才既不會限制、也不會刺激成長。

法國央行總裁德加洛28日甚至表示，ECB可能需要把借貸成本調整至擴張性貨幣政策的範圍，以促進成長，呼應了義大利央行總裁潘內達的最近發言。

不過，ECB的鷹派官員卻對倉促進一步降息較為謹慎，因為服務業的棘手通膨、薪資漲幅提高，以及龐大的地緣政治不確定性。

ECB 12月新的成長和物價預測將是決定政策如何寬鬆的關鍵。雖然有些官員認為2%目標將在2025年初達成，但歐盟執委會的近期預測認為要花更多時間。