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中東戰爭長達14個月 以色列資產波動性大增 華爾街發戰爭財

編譯陳苓／綜合外電
長達14個月的中東戰爭，使得以色列資產激烈波動，全球大型投資銀行的相關交易營收卻也有望創五年新高。（路透）
長達14個月的中東戰爭，使得以色列資產激烈波動，全球大型投資銀行的相關交易營收卻也有望創五年新高。（路透）

以色列和黎巴嫩真主26日黨達成停火協議，但長達14個月的中東戰爭，使得以色列資產價格激烈波動，卻也帶動全球大型投資銀行的相關交易營收料創五年新高，總額接近5億美元。

路透報導，以色列在加薩走廊和黎巴嫩的戰事，導致以國貨幣謝克爾的波動加劇，讓全球銀行能從以國資產的價格震盪中獲利。數據公司Vali Analytics的資料顯示，全球銀行與以色列有關的固定收益、貨幣、大宗商品（FICC）交易營收，在2024年估計達4.75億美元，較2023年攀升10%以上。

知情人士說，Vali訪調的全球十大銀行中，預料美國銀行業龍頭摩根大通的營收增幅最大，今年迄今從上述交易賺進約7,000萬美元。而高盛和花旗在以國FICC市場的比重，僅次於摩根大通。

儘管這只占全球交易收入的一小部分，有鑑於今年交易活動黯淡，兩位數的增幅顯示，買賣以國資產是市場一大亮點。Vali估計，全球十大銀行今年FICC的整體營收陷入停滯，不會出現成長。

Tellimer新興暨邊境市場股票策略主管馬利克說，謝克爾幣值波動性提高，先是由於該國政治對立升溫、及充滿爭議的司法改革，接著是多邊開戰。

以國政府2023年通過連串新法，強化總理內唐亞胡的行政權，並削弱最高法院的權力，讓投資人倍感擔憂。隨後爆發的中東衝突，進一步提高市場波動。謝克爾兌美元本月強升近3%，主因以國有望和真主黨敲定停火協議。

馬利克說，這種波動有利於銀行，但會傷害進出口業者。

以色列 投資 摩根大通

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