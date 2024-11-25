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俄烏風險衝擊 原油黃金飆漲 雙雙勁揚近6%逾兩周高點

編譯易起宇／綜合報導
布蘭特原油期貨、現貨金價。(資料來源：彭博資訊)
布蘭特原油期貨、現貨金價。(資料來源：彭博資訊)

由於俄烏戰事加劇導致地緣政治風險升高，國際油價和金價22日都收在逾兩周來高點，周線大漲6%左右。黃金不僅重新站上每英兩2700美元關卡，周線漲幅也創下20個月來最大。

路透報導，布蘭特原油期貨22日上漲1.3%至每桶75.17美元，西德州中級原油期貨則上漲1.6%至71.24美元，皆達到11月7日來最高收盤價，周線漲幅分別達到5.8%和6.4%。

黃金現貨22日上漲1.7%至每英兩2,716.19美元，達11月6日來新高，周線漲幅高達5.9%，創2023年3月來最佳單周表現。

上周自從英國和美國允許烏克蘭使用其飛彈深入打擊莫斯科後，烏克蘭和俄羅斯都已開始使用威力愈來愈強大的武器來攻擊對方領土。

俄羅斯21日向烏克蘭發射一枚新型中程極音速彈道飛彈「榛果樹」Oreshnik，最高時速超過13,000公里，從發射到抵達目標只需大約15分鐘。

俄國總統普亭22日表示，是烏克蘭使用美國彈道飛彈和英國巡航導彈攻擊俄國促使了此行動，將會繼續在實戰中測試這款新型飛彈，並已建立了可隨時使用的庫存。

克里姆林宮說，發射「榛果樹」是對西方國家的警告，要他們不要再採取「魯莽」的行動和決定來支持烏克蘭。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄國使用新型導彈意味著戰爭「已明顯升級」，呼籲全球予以強烈譴責。他並表示，烏克蘭正在研發新的防空武器，以因應「新的風險」。

Allegiance Gold營運長艾布卡利安表示：「俄烏衝突似乎正在升級成為俄美戰爭，這無疑將提升避險資產的短期吸引力。」

另外，美國總統拜登政府也在21日對俄國天然氣工業銀行（Gazprombank）實施新的制裁，要在明年1月20日卸任前加大對俄國入侵烏克蘭的懲罰力道。

美國總統當選人川普則據傳正在考慮設置專門負責解決俄烏衝突的特使，人選可能是他第一屆任期時的駐德大使以及代理國家情報總監格雷內爾（Richard Grenell）。

不過，格雷內爾的立場可能會讓烏克蘭領導人感到不安。他在今年7月的一場會議上，主張以建立「自治區」做為解決衝突手段，並表示不贊成烏克蘭在不久將來加入北約。

黃金周線漲幅創下20個月來最大。(歐新社資料照片)
黃金周線漲幅創下20個月來最大。(歐新社資料照片)

烏克蘭 俄國 俄羅斯

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