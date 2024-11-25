城市裡哪個地方最熱？新創一張圖看懂 聰明降溫就靠它

新創公司FortyGuard利用數據和人工智慧技術提供溫度動態詳細圖。(取材自Instagram）

全球不論何處都面臨氣候極端，城市最嚴重，尤其是人口稠密的大都會區；決策者、企業等各方人士都想方設法降溫，但事實上，有關城市溫度的詳細資訊少之又少，新創公司FortyGuard看出這個根本問題，專門利用數據和人工智慧技術提供溫度動態詳細圖，希望助一臂之力。

氣候變遷導致「城市熱島效應」（urban heat island effect），城市溫度比鄰近鄉村地區高出幾度，原因是，都市高樓大廈林立，大量混凝土和瀝青等材料不斷吸收並放射熱量，車輛和空調設備也散發熱量、高聳建築物阻擋風流，熱上加熱。

熱浪威脅全世界

全球各地官員都致力讓城市降溫。芝加哥遭逢致命熱浪後，整座都市500多個屋頂覆蓋植被，植被釋放冷卻水蒸氣、帶來天然隔熱效果；在洛杉磯，市區龐大高速公路網的部分道路塗上太陽能反射材料，有助降溫。

儘管多方使出渾身解數，但有關城市溫度的詳細資訊非常有限。

企業家薩迪克（Jay Sadiq）在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（Abu Dhabi）創辦新公司，設法讓瀝青吸收更少熱量，一位潛在客戶鼓勵他找出全市最熱地區並推論哪裡的材料最有用，薩迪克在搜尋過程中發現都市溫度資訊真的有限。

薩迪克遍尋不著所需要的粒度數據，於是自己想辦法去挖掘、張羅這些資訊。他創辦的公司FortyGuard目前正全力利用數據和人工智慧（AI）技術提供城市溫度動態的詳細視圖。

薩迪克讓自己的公司全心全意找出數據，目的是提供給城市規畫者、管理熱力問題的官員、企業和房地產開發商以便做出恰當決策，也讓居民好好規畫生活。

極端高溫 恐致死

極端高溫會導致疾病、甚至死亡。2017至2021年間，全球屆滿65歲族群與熱死溫比率約增加85%。

聯合國政府間氣候變遷專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change）數據顯示，未來幾十年數十億人口遷移到城市地區後，預計2100年全球一半到四分之三人口可能面臨危及生命的極端高溫和潮濕。

氣溫升高也導致夜間難以入睡，白天工作效率降低。

雖然大家都關心城市高溫，但絕大多數氣象站設在機場或山坡上，偵測到的溫度不能代表城市人行道溫度。

西安大略大學（University of Western Ontario）地理與環境教授沃特（James Voogt）說，長久以來，多數氣象機構主要是監測比城市更大範圍的天氣，透過衛星測量表面溫度足可覆蓋廣闊區域、但無法提供鄰近熱點詳細資訊，樹木和高聳建築阻止衛星偵測地面溫度。

有些城市開始透過安裝在路燈或公車上的傳感器收集資訊，香港等其他城市則部署密集的城市氣象網；然而，研究應用氣候學和氣候設計的香港大學（University of Hong Kong）建築學副教授任超（Chao Ren，音譯）說，擁有如此密集測量網的城市並不多。

公司：準確率達89%

FortyGuard目前在阿布達比和加州聖荷西設有辦事處，共16名員工，每天從第三方供應商收集320億據點的數據，而後用人工智慧產生模型，將影響溫度感受的變數如城市海拔、植被、水體和雲量等大氣條件納入考量，藉此全面了解當地溫度動態，超越了測量特定時間點的氣溫。

薩迪克表示，FortyGuard目前所能掌握的最可靠資訊是美國某些城市，能夠以每10平方公尺的密度建立城市溫度模型，準確率89%。

FortyGuard提供諮詢服務，目前有阿拉伯聯合大公國的實驗性「永續城市」馬斯達爾城（Masdar City）等客戶，協助找出熱點地區，增添樹木、水調功能。

這家新創公司即將完成大規模融資，薩迪克說，該公司自我定位為科技業者，希望將他們的技術整合到既有平台如房地產或地圖，這麼一來，購屋者可找出城市中最不炎熱的社區、或者讓路跑者規畫晨跑最佳路線。

目前，若干技術平台已整合來源的氣候資訊。美國房地產網站Zillow於9月下旬宣布，其房源資訊將附加野火風險、空氣品質和熱量等資訊；谷歌（Google）9月發布新工具，將人工智慧應用於航空和衛星圖，幫助城市因應極端高溫。

沃特、任超兩位教授都表示，他們並不了解FortyGuard的資料來源、驗證方法和技術，很難對該公司的城市熱力智慧做出評論，但沃特坦言，城市環境需要精準度更高的高解析度溫度。

任超表示，針對城市熱量資訊，最重要的是如何使用。某些地方正採取更佳解決行動，包括對居民進行教育、建立預警系統或將緩解措施納入建築規範及城市規畫當中。她認為，誰是數據的最終用戶？誰會將城市熱度資訊應用到解決方案？這些是最重要的議題。