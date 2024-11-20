車用市場疲軟 意法半導體200億美元營收目標延至2030年

意法半導體宣布將200億美元營收目標延至2030年。（路透）

意法半導體（STMicroelectronics）將要達到200億美元營收的目標延後至2030年，並且設定到2028年達成約180億美元營收的中期目標。此時，這家晶片 業者面臨車用和工業半導體訂單疲軟的窘境。

這家由法國和義大利 合資的企業在周三舉行投資者大會前發表聲明說，公司現在尋求2027至2028年達到營業利潤 率22%至24%。 意法半導體先前目標是在2027年達到營收超越200億美元的目標。

意法半導體的客戶包含蘋果公司和特斯拉，該公司持續受到車用、工業、電子產業客戶訂單下滑的衝擊，先前已經兩度下修2024年的營收財測，10月也宣布計劃啟動一項撙節支出的計畫，期望在2027年底前節省數億美元成本，但沒有揭露具體細節。

意法半導體先前表示，預期今年營收將下滑23%，至約132.7億美元。此外，今年前三季度的營業利潤率為 13.1%。意法的股價已經跌至逾四年來低點，19日收盤下跌1.8%至每股23.24歐元。

意法半導體和同業英飛凌、恩智浦大幅仰賴汽車產業，但由於晶片庫存過剩、電動車需求低於預期，三家公司都面臨挑戰。