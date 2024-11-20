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車用市場疲軟 意法半導體200億美元營收目標延至2030年

編譯葉亭均／綜合外電
意法半導體宣布將200億美元營收目標延至2030年。（路透）
意法半導體宣布將200億美元營收目標延至2030年。（路透）

意法半導體（STMicroelectronics）將要達到200億美元營收的目標延後至2030年，並且設定到2028年達成約180億美元營收的中期目標。此時，這家晶片業者面臨車用和工業半導體訂單疲軟的窘境。

這家由法國和義大利合資的企業在周三舉行投資者大會前發表聲明說，公司現在尋求2027至2028年達到營業利潤率22%至24%。 意法半導體先前目標是在2027年達到營收超越200億美元的目標。

意法半導體的客戶包含蘋果公司和特斯拉，該公司持續受到車用、工業、電子產業客戶訂單下滑的衝擊，先前已經兩度下修2024年的營收財測，10月也宣布計劃啟動一項撙節支出的計畫，期望在2027年底前節省數億美元成本，但沒有揭露具體細節。

意法半導體先前表示，預期今年營收將下滑23%，至約132.7億美元。此外，今年前三季度的營業利潤率為 13.1%。意法的股價已經跌至逾四年來低點，19日收盤下跌1.8%至每股23.24歐元。

意法半導體和同業英飛凌、恩智浦大幅仰賴汽車產業，但由於晶片庫存過剩、電動車需求低於預期，三家公司都面臨挑戰。

晶片 利潤 義大利

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