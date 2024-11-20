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準備核戰？俄羅斯開始量產可抗核爆的移動式避難所

俄烏戰緊繃嚇到市場 避險資產應聲上漲 歐美股市跌

編譯林奇賢／綜合外電
在傳出美國允許烏克蘭用長程飛彈攻擊俄羅斯本土之際，俄國總統普亭19日做出回應，簽署法律允許擴大使用核武器。(美聯社資料照片)
在傳出美國允許烏克蘭用長程飛彈攻擊俄羅斯本土之際，俄國總統普亭19日做出回應，簽署法律允許擴大使用核武器。(美聯社資料照片)

在傳出美國允許烏克蘭用長程飛彈攻擊俄羅斯本土之際，俄國總統普亭19日做出回應，他正式簽署相關法律，允許擴大使用核武器，令外界擔憂俄烏戰爭升溫，引發避險買盤，美債、日圓和瑞士法郎等典型避險資產價格應聲上漲，歐美股市則走跌。

美股道瓊指數19日早盤開低走低，跌300點，史坦普500跌0.4%；泛歐洲Stoxx 600指數挫0.9%，吐去稍早的漲幅，朝連續第三天下跌邁進。黃金、瑞士法郎、公債等傳統避險資產全數應聲上揚，金價上漲0.9%至每英兩2,635美元，日圓兌美元匯率一度攀升0.8%，瑞郎兌歐元匯率升至8月以來最強勁水準；各天期美債的殖利率下跌至少6個基點，德國10年期公債殖利率最多下滑10個基點，至2.27%，是10月底來最低，債券價格與殖利率走勢相反。

國際油價則未受俄烏戰爭的最新發展影響，在歐洲最大油田逐步重啟後下跌。

在俄烏戰爭正好滿「千日」的這一天，市場之所以如此不安，一來是有報導說烏克蘭軍隊已用西方供應的長程飛彈，對俄羅斯邊境區域發動首次攻擊，二來是普亭已批准更新版的「核理論」，降低了俄國動用核武的門檻，表明只要遭受任一核武國家支持的傳統（非核武）飛彈攻擊，就可以考慮動用核武。

法國盛寶銀行銷售交易主管圖埃尼說，「這樣的市場反應合乎邏輯，昨天就已感覺到緊張情勢正在升高，就目前來看，市場反應有所節制，有些人還處於觀望的狀態」。

TJM Europe董事總經理瓊斯則說，「這純粹是地緣政治問題，市場正受到普亭相關頭條新聞的影響，基金發出了一連串的賣出訊號」。

俄國「核理論」又稱核準則，內容規範使用核武的規則和先決條件，這次俄國更新核理論的決定，是克里姆林宮對美方准許烏克蘭用美製長程飛彈的回應，且即日生效。根據更新內容，傳統飛彈、無人機和其他飛行物的攻擊，都可能達到讓俄國考慮發動核武攻擊的標準。

殖利率 俄國 普亭

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