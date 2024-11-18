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諾和諾德擬推減重藥2.0 執行長：有望在市場居領先地位

編譯林聰毅／綜合報導
諾和諾德預期，減重藥物CagriSema實驗數據將顯示，能在略多於一年的時間內，讓體重減輕25%。（路透）
諾和諾德預期，減重藥物CagriSema實驗數據將顯示，能在略多於一年的時間內，讓體重減輕25%。（路透）

在藥廠競相尋找成效比暢銷減重藥Wegovy及Mounjaro更好的產品之際，丹麥諾和諾德（Novo Nordisk） 正準備發表「下一代」減重藥物CagriSema的實驗數據，相信這款產品將能在GLP-1（類升糖素胜肽-1）領域居於領先，也可望再掀起新一波減重藥熱潮。

英國金融時報（FT）報導，諾和諾德預期，預定12月公布的CagriSema的後期實驗數據將顯示，這款藥品能在略多於一年的時間內，讓體重減輕25%。相較下，在相同的改善飲食、運動及睡眠等介入條件下，諾和諾德Wegovy能減輕體重多達16%，美國禮來（Eli Lilly） Mounjaro則最多能減輕體重22.5%。

諾和諾德執行長約根森（Lars Fruergaard Jørgensen）日前公布第3季財報時說：「CagriSema對我們來說真的很重要，這是下一代產品，有潛力成為同類產品中的佼佼者。」

製藥業專家將密切關注這項重要試驗結果。諾和諾德雖是歐洲市值最高的上市公司，但股價卻始終難以和減重領域的主要競爭對手禮來並駕其驅。

CagriSema為每周注射一次的療程，結合了Wegovy模擬腸道激素GLP-1的活性成分Semaglutide、以及基於胰腺激素胰淀素的化合物Cagrilintide。雖然諾和諾德預料12月將不會發布詳細數據，但CagriSema將是最先進的胰島類澱粉樣多肽類藥物。

由於諾和諾德的減重藥持續供不應求，投資人已對該公司滿足市場需求的能力缺乏信心，而該公司9月的實驗性減重藥結果令人失望，不啻是雪上加霜。

約根森在談到Wegovy日前被移出美國短缺清單時說，諾和諾德能滿足需求，該公司的股價走勢顯示「減重題材遭過度炒作，可能也誤解了其基本事業地位」。

巴克萊銀行分析師菲爾德說，如果CagriSema的實驗結果未符合市場預期，投資人可能會開始重新評估諾和諾德能否繼續在減重領域領先，「這是製藥業全年最重要的數據點，攸關諾和諾德是否有下個十年光景」。

北歐聯合銀行（Nordea）分析師諾沃德表示，若是CagriSema成功，有助提振投資人對丹麥Zealand製藥公司等企業的信心，Zealand製藥正在開發一款基於胰淀素的藥物，隨著投資人對這類藥物的信心增強，其市值今年漲了一倍。

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