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航空業大增班拚購物季商機 趁空運價走揚衝刺獲利

編譯陳律安／綜合報導
空運業者正加開從亞洲飛往歐美的航線，把握年底購物旺季前的貨物需求熱潮。（美聯社）
空運業者正加開從亞洲飛往歐美的航線，把握年底購物旺季前的貨物需求熱潮。（美聯社）

之前因中國旅遊需求降溫而縮減航班的航空業者，正趕忙調整航線並加開班機，以迎接黑色星期五與聖誕節購物旺季來臨之前的空運拉貨熱潮。

航空業者都正在調整航班，加開從中國出發點的班機，希望在年底購物旺季之前，利用居高不下的空運運費大發利市。

英國金融時報（FT）報導，研調業者Xeneta資料顯示，從亞洲飛往美國的10月即期平均空運運費，比去年同期大漲49%至每公斤5.46美元，從亞洲飛往歐洲的運價也年漲25%，原因是對中國電商集團的廉價貨物需求勁增，同時紅海航運持續受擾可能使聖誕節前夕的運能更為緊俏。

空運業者正加開從中國出發的班機。法荷航空的貨運子公司馬丁航空（Martinair）將調整拉美地區的服務，9月推出香港與阿姆斯特丹之間的新航班，為該公司九年來首度有航班飛往香港。

德國貨運業者DHL也在9月宣布，將投資八架波音777貨機，以因應旺季期間的運送需求。優比速（UPS）10月表示，第4季增加從亞洲到歐美地區的200個架次航班，因看好貨運需求激增。國泰航空貨運部門正在投資擴增運能，將在2027年前將取得更多貨機。

然而，空運業者優先經營獲利最豐厚的從亞洲出發航線，使其他航線的客戶受衝擊。貨運代理商DSV先前示警，航空公司可能把美歐運能遷移到亞洲，為追求更高的獲利，從而導致往返歐美的運能下降，以及運費暴漲。

另一家貨運承攬業者商的主管表示，許多從亞洲紛往美國的航班，已改為飛往歐洲，航程縮短意味著能增加班次，利用更高的運費得益，「如果你不願意支付溢價，他們就會運能」。貨運平台Freightos指出，小型貨攬業者在年底購物前將特別難獲得空運運能，最終可能導致更高的運費轉嫁給消費者。

儘管美國總統當選人川普威脅將加強打擊來自中國的進口商品，美國與歐盟也正試圖堵住特定金額以下商品免徵進口關稅的「漏洞」，空運業者說，今年聖誕購物旺季的陸貨需求與運費都沒有退燒跡象。

美國空運業者Atlas Air Worldwide美美執行長史汀說，電商持續以每年約8%–9%的速度成長，「需求正持續增長…我們未來幾年將看到（運能）供給跟不上需求」。

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