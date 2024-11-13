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應對川普新政風險 韓挺推特別晶片法案 豁免工時上限…

編譯劉忠勇、黃淑玲／綜合外電
南韓執政黨提出一項特別晶片法案，將為半導體製造商提供補貼，並豁免全國工時上限。（路透）【作者：路透通訊社，日期：2024-11-13，數位典藏序號：20240627221228307】
南韓執政黨提出一項特別晶片法案，將為半導體製造商提供補貼，並豁免全國工時上限。（路透）【作者：路透通訊社，日期：2024-11-13，數位典藏序號：20240627221228307】

南韓執政黨提出一項特別晶片法案，將為半導體製造商提供補貼，並豁免全國工時上限，以因應即將上任的美國總統川普揚言祭出的種種措施所帶來的風險。

該法案的發起人之一、議員李喆圭發布新聞稿說，在美中半導體貿易戰中，中國大陸、日本、台灣和美國政府均向晶片製造商提供補貼，因此新法案有助於南韓業者抵禦挑戰。

此法案也提議，若干從事研發工作的晶片業員工，可延長工作時間，免除勞動法中每周工時上限52小時的規定，儘管三星電子工會上周已表達反對修法，認為資方試圖將「管理失能」推卸法律規定。

此案仍需要得到主要反對黨的支持才能通過，現代汽車證券分析師葛雷格‧盧（音譯）認為，要獲得在野黨支持，這項法案可能還有一番苦鬥。

在此同時，歐洲三大晶片製造商的執行長表示，美國、中國大陸和歐洲政府，都要求境內擁有自己的半導體生產，這對企業的發展構成了日益嚴重的障礙。英飛凌、意法半導體與恩智浦三家公司的執行長，在慕尼黑電子展的一場會議上聯合亮相。他們說，因為變數太多，加上過去十年來民族主義的產業政策趨勢，自家公司深受其害。

英飛凌執行長漢貝克說，「危險在於，這種分散裂解趨勢正在加速」，「供應面正在分裂，而關稅可能會使情況變得更糟，現在關稅似乎無法避免了」。

恩智浦執行長席福則說，沒有哪個國家能夠主宰晶片產業，也沒有哪個國家能夠獨立於世界之外。他說，「如果這種情況成真，晶片將變得非常昂貴，以至於沒有消費者能夠買得起任何使用晶片的設備」，「我相信，隨著時間的推移，每個政府都將將明白這一點」。

這三家歐洲晶片公司是汽車、電力控制和工業用晶片的主要供應商。由於中國電動汽車市場的蓬勃發展，這三家公司目前在中國的業務都很強勁。中國以外的其他晶片市場，除了人工智慧（AI）晶片，目前都很疲弱。

晶片 關稅 南韓

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