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川普若對中貨課60%關稅 專家：人民幣恐重貶50% 引爆這些新興幣貶爆

編譯湯淑君／綜合外電
專家警告，美國總統當選人川普上台後若是落實選舉政見，果真大幅提高關稅，將啟動一波美元大幅升值走勢，勢必帶給新興市場巨大衝擊。（路透）
專家警告，美國總統當選人川普上台後若是落實選舉政見，果真大幅提高關稅，將啟動一波美元大幅升值走勢，勢必帶給新興市場巨大衝擊。（路透）

美國總統大選過後，金融市場重現2016年川普勝選後的價格走勢--股市躍漲、美國公債殖利率上揚、美元勁升，反映市場場對「川普2.0」放鬆財政政策、促進經濟成長的預期。

布魯金斯研究所高級研究員暨國際金融協會（IIF）前任首席經濟學家布魯克斯警告，美國總統當選人川普上台後若是落實政見、大幅提高關稅，將啟動一波美元大幅升值走勢，勢必帶給新興市場巨大衝擊。

川普若對中國貨課60%關稅 人民幣兌美元恐腰斬

指出，回顧川普第一任，2018年華府對半數中國進口貨物祭出25%的關稅時，人民幣對美元重貶10%，幾乎完全抵銷美國加徵關稅的效應。因此，美國進口物價（以美元計）變化甚小，對美國疫前低通膨大環境的影響微乎其微。教訓是：遭美國關稅矛頭對準的國家，其貨幣將應聲重貶，以抵銷出口競爭力承受的打擊。

如果「川普2.0」進一步課徵關稅甚至大幅提高稅率，據布魯克斯研判，人民幣有充分理由面臨急貶壓力。理由之一是，市場對人民幣貶值預期升高引發的資本外逃很棘手，2015年和2016年資本大舉外流時，北京當局就耗費1兆美元的官方外匯存底阻貶，後來更緊縮資本流動管制因應。

這些前例的教訓是：不如先發制人，讓人民幣先大幅貶值。美國關稅升幅愈大，這種邏輯就愈重要。布魯克斯說，假如「川普2.0」果真對中國進口貨一律重課60%關稅，再考量2018年實施至今的關稅，那麼人民幣兌美元匯率可能必須貶值50%，才能讓美國進口價格維持穩定；即使北京以報復性關稅還擊，此數也許會降低，但人民幣必須貶值程度仍可能「史無前例」。

人民幣劇貶 將引爆一些新興幣崩跌走勢

對其他新興市場而言，人民幣貶幅若如此劇烈，將給匯市投下一枚震撼彈。亞洲各地的貨幣將隨人民幣一併暴貶，進而拖挎其他新興市場貨幣。大宗商品價格也將崩跌。這是因為市場預見關稅大戰再起，掀起的動盪想必會對全球經濟成長構成負面衝擊。全球貿易仍以美元計價為主，這意味美元一旦勁升將削弱新興市場的購買力。金融情勢將因而緊縮，這也會打壓大宗商品行情，進一步加劇商品出口國的貨幣貶值壓力。

在這種環境下，布魯克斯指出，緊釘美元的許多新興市場貨幣尤其脆弱。隨著貶值壓力愈演愈烈，目前與美元匯率牢牢掛鉤的新興市場貨幣，特別是阿根廷披索、埃及鎊和土耳其里拉，恐將面臨「爆炸性貶值」。

布魯克斯表示，此時釘住美元尤其不智。既因關稅是「去全球化」表徵，成長將從新興市場回流美國，進而助長美元；也因為地緣政治風險升高將加劇商品價格波動，升高經濟震撼來襲的風險。因此，此時讓匯率充分彈性浮動，比以往更重要。

他建議新興市場儘速以政策應變：讓本國幣匯率自由浮動，藉以抵銷外部震撼。儘管這麼做可能推升通膨，但新興市場央行近年來已展現更強的應變能力，例如在因應疫後通膨震撼方面的表現就優於G10對手國，比他們更早提高利率，且升息步調也較快。

壞消息是，美元大幅升勢再起，可能進一步推升新興市場利率水準，對新興市場各國的本幣債券市場造成持久的傷害。也因此，新興市場國家編列預算時務必更明智，並儘速採取預防措施防患於未然。

新興市場 關稅 川普

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