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歐洲三大晶片商執行長 同聲憂心民族主義產業政策

編譯黃淑玲／綜合外電
意法半導體執行長謝利（左）、英飛凌執行長漢貝克（中）、恩智浦執行長席福三人，11日參與慕尼黑電子展舉辦的一場座談會。(路透)
意法半導體執行長謝利（左）、英飛凌執行長漢貝克（中）、恩智浦執行長席福三人，11日參與慕尼黑電子展舉辦的一場座談會。(路透)

歐洲三大晶片製造商的執行長們11日表示，美國、中國和歐洲政府各自都要求境內擁有自己的半導體生產，這對企業的發展構成了日益嚴重的障礙。

川普再度當選美國總統後，德國的英飛凌（Infineon），法國、義大利合資的意法半導體（STMicroelectronics），荷蘭的恩智浦（NXP）等三家公司的執行長難得聯合亮相。他們說，所屬公司的業務，因為不確定性，以及過去10年來民族主義的產業政策趨勢，一直受害。

德國慕尼黑電子展的一場會議上，英飛凌執行長漢貝克（Jochen Hanebeck）說，「危險在於，這種分散裂解趨勢正在加速」，「供應面正在分裂，而關稅可能會使情況變得更糟，現在關稅似乎無法避免了」。

這三家歐洲晶片公司是汽車、電力控制和工業用晶片的主要供應商。由於中國電動汽車市場的蓬勃發展，這三家公司目前在中國的業務都很強勁。中國以外的其他晶片市場，除了人工智慧（AI）晶片，目前都很疲弱。

意法半導體執行長謝利（Jean-Marc Chery）表示，要在地表個別的大陸上，都重新建立供應鏈和生產鏈， 來生產「中國為中國製造」、「西方為西方製造」的晶片，在材料和工程方面，成本都很高。他只能說，「恭喜美國新總統」。

恩智浦執行長席福（Kurt Sievers）則是提到，沒有哪個國家能夠主宰晶片產業，也沒有哪個國家能夠獨立於世界之外。他說，「如果這種情況成真，晶片將變得非常昂貴，以至於沒有消費者能夠買得起任何使用晶片的設備」，「我相信，隨著時間的推移，每個政府將會明白這一點」。

晶片 德國 關稅

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