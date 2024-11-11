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川普當選效應 散裝貨物掀搶運潮 航商紛備戰

記者邱馨儀／綜合報導

川普當選效應發酵，從貨櫃外溢到散裝，散裝出現搶運潮。根據散裝運價顯示，近一周載運大宗物資的海岬型船運價指數大漲25%。業內人士指出，因應美國「去中化」原則，擔心將出現新一波美中貿易戰，全球各大原物料進口商已啟動新一波搶運。

再者，考量川普上台後，全球政經局勢可能改變，散裝指標航商指出，當前川普當選的效應持續發酵，原物料是戰略物資，各國為了因應下一波驟變的國際情勢，紛紛搶運原物料，艙位需求高漲，推升近期運價。

上周五（8日）散乾貨船運價指數（BDI）收1,495點，漲44點，漲幅為3.03%，在運價推升下，近一周BDI上漲8.5%。上周五海岬型運價指數（BCI）收2,316點，上漲154點，漲幅約7.12%，近一周BCI指數上漲25.3%。

船舶業者認為，運價已經來到相對低檔，隨著冬天旺季到來，基本原物料需求增加；另外，中國振興經濟政策出籠，宣布多項刺激經濟重磅政策，受惠於內需市場活絡經濟，消費及房市有望回升，對於原物料長期需求會持續增加。

業內指出，川普過去推動石油和天然氣的生產，上任後可能會放寬對化石燃料的限制，並將推動更多能源出口計畫，都將醞釀新一波搶運潮。另外，川普過去提出過多次大規模的基礎建設計畫，近期上任後可能會重啟或更新這些計畫。尤其川普支持減稅政策，有望吸引更多私人投資，促進基建產業的整體發展，搶運更多原物料。

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