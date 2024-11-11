川普勝選比特幣衝破8萬美元 專家看好加密貨幣進入黃金時代

比特幣盤中突破8萬美元關卡。（路透）

彭博資訊報導，比特幣 10日盤中大漲4.7%至80,092美元，刷新紀錄。川普 競選時已承諾建立比特幣的戰備儲蓄、以及指派對數位資產青睞有加的監管機關主管，力圖將美國打造成數位資產的產業中心。

數位資產業者在選舉期間投入重金，支持偏好發展加密貨幣 的候選人。Crypto Is Macro電子報主筆艾奇遜說，川普承諾推動有利加密貨幣發展的法規，若共和黨能掌控參、眾兩院，法規通過的可能性大幅提高。

造市商Auros執行董事施樂（音譯）表示：「鑒於川普支持加密貨幣產業的形象，加密貨幣遲早會漲一波，而現在正是這種情形。」

比特幣今年來累計上漲約90%，受惠於聯準會（Fed）降息、以及對加密貨幣指數股票型基金（ETF）的需求旺盛。在川普勝選後，比特幣屢創新高，表現比股票、黃金等資產優異。

根據彭博編製的資料，規模350億美元的貝萊德iShares Bitcoin Trust ETF，7日吸金14億美元，創單日最高淨流入額。6日該基金的交易量也衝上歷史新高，這些跡象均顯示，川普勝選正在改變加密貨幣市場的格局。

其他規模較小的加密貨幣10日盤中也勁揚，Coindesk報價顯示，乙太幣（Ethereum）上揚5.3%，瑞波幣（XRP）激漲11%，迷因幣狗狗幣（dogecoin）大漲17%，柴犬幣也漲31%。

Galaxy數位公司研究主管索恩指出，「加密貨幣準備進入黃金時代」，「川普已承諾要讓美國成為『加密貨幣之都』，他的高層團隊也充斥加密貨幣的強力倡議者…他團隊、家人及金主的親近加密貨幣本質，提高了川普將兌現對加密貨幣產業競選承諾的可能性」。

市場認為，美國總統大選不管是誰勝選，比特幣都會漲，雖然比特幣不認為是一種證券，但川普已提出要設立比特幣戰備儲蓄、及要讓比特幣在美國挖礦等看法。