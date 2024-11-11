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歐洲籌資市場提振低迷股市 擬採美式說明書易取得投資資訊

編譯林聰毅／綜合報導
歐洲證交所龍頭泛歐交易所將製作單一格式的美式公開說明書，以使投資人更容易獲得資訊。（路透）
歐洲證交所龍頭泛歐交易所將製作單一格式的美式公開說明書，以使投資人更容易獲得資訊。（路透）

歐洲證交所龍頭泛歐交易所（Euronext）將為在集團旗下七個證交所籌資的公司，製作單一格式的美式公開說明書，以使投資人更容易獲得資訊，並藉以提振低迷的歐洲籌資市場。

泛歐交易所的高層主管將在未來幾周開發出標準化表格，提供給想在該集團旗下證券交易所籌資的公司使用。泛歐交易所執行長布依納（Stephane Boujnah）表示，這些文件將包含投資人想知道的重要訊息，並以英語書寫，但附錄所使用的文字是本國語言。

在歐洲資本市場舉步蹣跚之際，泛歐交易所此舉是要回應歐洲決策當局的憂慮。政界人士希望協調歐洲支離破碎的資本市場，以吸引投資，並阻止企業和資本流向更活躍的美國股市。

布依納表示，泛歐交易所的目標是製作一份「單一表格、具有單一範本的S1型文件，以使在歐洲各地的任何人在任何（股權資本市場）櫃檯、任何資產管理公司尋找資訊時，都可以找到同樣的訊息」。他所說的文件是指企業在美國註冊新證券時，向監管機關繳交的表格。

儘管今年歐洲多國股市都衝上歷史新高，但歐盟的籌資規模仍相對較低。今年來新上市和次級市場的股票銷售共籌得525億美元，比2023年同期成長16%。但根據Dealogic資料，同期美國的首次公開發行股票（IPO）和股票銷售籌資約1,836億美元，年比大增62%。

許多人認為，關鍵的差異在於美國的資本市場比歐洲更簡化、更統一，而且清算和結算所、法律結構較簡潔，所使用的語言也較少。

泛歐交易所旗下的股票交易所遍及整個歐洲大陸，包括在巴黎、阿姆斯特丹、都柏林和里斯本的主要交易所。布依納說，每個國家的規則都很類似，但問題在於，類似的文件是不是相同的文件。

他說：「就像衍生性商品的ISDA（國際交換衍生性商品協會）合約一樣，我們希望有一份單一的股票上市說明書。」他並表示，該集團已與當地監管機關討論過這項計畫，監管機關喜歡這個想法，並鼓勵該集團嘗試。

現年60歲的布依納自2015年執掌泛歐交易所以來，是歐洲在任最久的交易所執行長之一，他「期許」其他國家也能跟進採用這份標準化文件。

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