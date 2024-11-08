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英國央行降息1碼至4.75% 3個月來第2次

財經新聞組／綜合報導

英國央行（BOE）7日決議降息1碼，是今年來第二次降息，基準利率降至4.75%，但央行也警告，預算案可能導致通膨推升0.5個百分點，且暗示2025年初前可能不會再有行動。彭博資訊指出，英國央行進一步放鬆利率政策的路徑，顯然已因為財政當局上月底提出的預算案，以及川普當選美國總統而變得更加複雜。

央行總裁貝利表示，「我們要確保通膨接近目標，因此不能過快或過多地降息」，「但如果經濟的演變符合我們的預期，利率可能會從這裡繼續逐步地走低。」

英國財政大臣里夫斯已於10月30日提出預算案，計畫一年將大舉支出700億英鎊（904億美元），其中近一半透過借款來融資。在與利率決議一同出爐的貨幣政策季報中，比起8月的預測，英國央行決策官員估計財政大臣的預算案將推高通膨多達半個百分點，在2025年第3季升抵2.8%的頂峰。

此外，儘管英國央行在聲明中完全未提到川普當選美國總統一事，總裁貝利回答記者提問時，也只是說央行將密切注意川普的貿易政策，但目前還無法下定論。但一般預料川普上台後可能提高關稅，推升物價。

英鎊走高，一度升值0.75%至1.2975美元。同日稍早，瑞典央行則決議一次降息2碼，是十年來首見，並承諾還會有進一步行動，以加大扶持經濟的力道。基準利率下調至2.75%，且下個月和明年上半年可能繼續降息。

瑞典央行在聲明中表示，「經濟活動增強本身很重要，但這也是通膨在目標附近止穩的一個必要條件」。

挪威央行選擇按兵不動，將基準的存款利率維持在4.5%，是將近16年來最高水準，央行總裁沃頓‧巴希在政策會後聲明中表示，利率可能會維持不變「到2024年底」，經濟前景仍符合從明年第1季開始逐步降息的計畫。

巴西央行在6日一如預期升息2碼，加速緊縮步伐，基準利率升抵11.25%，並強調在通膨前景更有挑戰性之下，財政紀律非常重要，美國經濟不確定性是影響央行對全球前景看法的主要因素。

央行 利率 降息

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