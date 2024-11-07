川普重返白宮…亞幣倒一片 亞幣交易員準備承接Fed決策

亞洲貨幣歷經6日拋售後，8日準備迎接美、中兩國重磅決策消息。 （路透）

亞洲貨幣 交易員還沒能自川普 篤定當選美國總統引發的拋售中恢復過來，下一波的可能利空又將再襲來。

美國聯準會（Fed）的最新利率決策，將在美東時間周四（7日）下午2時公布，亞洲匯市最怕聽到任何有關「放慢降息腳步」的訊息；當天稍晚中國的全國人大常委會落幕，屆時如果沒能推出符合市場期待的經濟刺激方案，亞洲貨幣恐怕就要再有更多損失。

亞洲匯市的穩定程度，如今再成話題。川普將重返白宮的消息6日確認後，亞幣全倒，日圓跌破155日圓兌1美元心理關卡，在岸人民幣貶至接近16年低點。部分策略師甚至警告，美國若對貿易夥伴加徵新一輪關稅，可能再誘發亞洲區域內貨幣競貶。

Jefferies外匯交易全球主管Brad Bechtel表示，面對川普加徵關稅，出口貨品到美國的國家幾乎沒有其他選擇，需要以本國貨幣貶值來因應。

瑞穗證券首席策略師Shoki Omori說，「本周對亞洲貨幣真是沒有寧日」，「川普勝選已經提振美元強勢，現在投資人必須防範干預風險，如果美國聯準會和中國人大帶來意外消息」。

Fed預料會在美東時間周四（7日）利率會議後，宣布降息25個百分點（1碼）。Fed 9月會議後公開的中位數預測是，今年還會降息一次，接著明年全年總共要降4碼。

如果Fed會有什麼出乎意料的決定，美元又恐怕會再挺升，進而迫使亞洲當局出手干預。美元指數（DXY）今（7）日下午近3時，在歷經前一日大漲後回落約0.2%。

南韓說，已經為匯市萬一波動過於劇烈做好應變計畫。另有跡象顯示，印度央行 已進場支持盧比匯價。印尼央行則是在周三說，已經為平緩市場震盪準備妥當。

中國人民銀行（央行）7日將人民幣每日參考匯率定在近一年的低點，太急速的貶值看得出來仍不為貨幣當局容忍。ING銀行大中國經濟學家Lynn Song說：「我們預期人行會再度干預，以避免人民幣過度貶值。」

川普勝選為金融市場帶來所謂的「川普交易」，其中包括美元走強，墨西哥披索和韓元等貨幣兌美元貶至多年來的低點。