川普重返白宮…亞幣倒一片 亞幣交易員準備承接Fed決策
亞洲貨幣交易員還沒能自川普篤定當選美國總統引發的拋售中恢復過來，下一波的可能利空又將再襲來。
美國聯準會（Fed）的最新利率決策，將在美東時間周四（7日）下午2時公布，亞洲匯市最怕聽到任何有關「放慢降息腳步」的訊息；當天稍晚中國的全國人大常委會落幕，屆時如果沒能推出符合市場期待的經濟刺激方案，亞洲貨幣恐怕就要再有更多損失。
亞洲匯市的穩定程度，如今再成話題。川普將重返白宮的消息6日確認後，亞幣全倒，日圓跌破155日圓兌1美元心理關卡，在岸人民幣貶至接近16年低點。部分策略師甚至警告，美國若對貿易夥伴加徵新一輪關稅，可能再誘發亞洲區域內貨幣競貶。
Jefferies外匯交易全球主管Brad Bechtel表示，面對川普加徵關稅，出口貨品到美國的國家幾乎沒有其他選擇，需要以本國貨幣貶值來因應。
瑞穗證券首席策略師Shoki Omori說，「本周對亞洲貨幣真是沒有寧日」，「川普勝選已經提振美元強勢，現在投資人必須防範干預風險，如果美國聯準會和中國人大帶來意外消息」。
Fed預料會在美東時間周四（7日）利率會議後，宣布降息25個百分點（1碼）。Fed 9月會議後公開的中位數預測是，今年還會降息一次，接著明年全年總共要降4碼。
如果Fed會有什麼出乎意料的決定，美元又恐怕會再挺升，進而迫使亞洲當局出手干預。美元指數（DXY）今（7）日下午近3時，在歷經前一日大漲後回落約0.2%。
南韓說，已經為匯市萬一波動過於劇烈做好應變計畫。另有跡象顯示，印度央行已進場支持盧比匯價。印尼央行則是在周三說，已經為平緩市場震盪準備妥當。
中國人民銀行（央行）7日將人民幣每日參考匯率定在近一年的低點，太急速的貶值看得出來仍不為貨幣當局容忍。ING銀行大中國經濟學家Lynn Song說：「我們預期人行會再度干預，以避免人民幣過度貶值。」
川普勝選為金融市場帶來所謂的「川普交易」，其中包括美元走強，墨西哥披索和韓元等貨幣兌美元貶至多年來的低點。
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