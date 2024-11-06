川普勝選在望 分析師指「這些資產」將受最大影響

共和黨總統參選人川普（如圖）勝選在望，分析師揭露：中股、美元、日圓和韓元等，將受最大影響。（美聯社）

美國共和黨籍總統參選人川普 勝選在望，一些分析師表示，這個結果最有可能影響的資產類別將是中國股市、美元、日圓和韓元。

彭博資訊報導，彭博美元現貨指數6日盤前漲逾1%、日圓和韓元跌約1%、亞股波動且美債殖利率 上升等走向，都符合市場對川普勝選的押注。這是由於相較於賀錦麗，川普對中國立場更為強硬，而他也計劃加徵關稅。

AT Global Markets Australia首席分析師Nick Twidale稱，「川普獲勝將為整個亞洲市場帶來壓力，中國顯然將是重大焦點」，此外，「大戶投資 人會希望在目前市場平倉或減持部位」。

香港信安資產管理公司Raj Singh則說，川普交易目前絕對占優勢。投資人偏好亞洲市場的一些結構性題材，好比外匯存底充足、政策利率穩定的印度。此外，投資人也偏好台灣，因當地半導體產業將繼續受惠於與人工智慧（AI）相關的大規模資本支出。

Singh也說，若共和黨大獲全勝，南韓可能會因為對美有大量出口投資，而受到衝擊。

澳洲Commonwealth Bank策略師Carol Kong指出，川普勝選、股市持續聚焦於他的經濟成長政策等因素，都將使美元兌日圓進一步升值。但她警告，若股市焦點轉向另一場美中貿易戰，美元兌日圓今年來的升幅將全數回吐。

Grow投資集團合夥人兼首席經濟學家Hao Hong說，不論誰贏，全球股市都會上漲，就中股而言，川普勝選意味著短期風險，因為中國將面臨新的關稅政策。

Saxo資本市場公司策略師Charu Chanana表示，川普勝選可能代表美元和美債殖利率雙雙走升，美股也可能受到能源和國防類股帶動。