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路透：SpaceX要台供應商生產轉海外 因地緣政治考量

國際中心／綜合外電
路透報導，消息來源透露，馬斯克名下的太空公司SpaceX，要求台灣供應商將生產轉移到越南、泰國等其他國家。 （歐新社）
路透報導，消息來源透露，馬斯克名下的太空公司SpaceX，要求台灣供應商將生產轉移到越南、泰國等其他國家。 （歐新社）

路透報導，消息來源透露，馬斯克名下的太空公司SpaceX，要求台灣供應商將生產線轉移到越南、泰國等其他國家。

來自SpaceX星鏈（Starlink）供應鏈的消息人士表示，由於地緣政治風險，SpaceX要求他們的製造商在台灣以外的地方進行生產，這促使至少一家製造商將生產轉移到越南。

另一位與台灣衛星零組件製造商合作的消息人士也稱，SpaceX直接要求供應商將生產轉移到海外。

衛星零組件製造商敬鵬工業是SpaceX的供應商。該公司告訴路透，SpaceX要求他們將生產從台灣轉移到泰國，以獲得新訂單，「主要是出於地緣政治的考慮」。由於相關訊息未公開，消息人士不願具名。SpaceX也不予置評。

一位駐越南的投資顧問10月告訴路透，SpaceX的代表在去年3月的一場私人會議上表示，該公司有興趣在越南建立一個衛星設備製造中心，並尋求保護知識產權方面的建議。

路透就SpaceX台廠供應商遷往國外一事聯繫台灣經濟部時，該部回應：「短期政治因素不應影響國際衛星公司與台灣製造商之間的供應鏈關係。」

報導引述兩名員工和一名承包商的說法指出，緯創資通旗下的啓碁科技（6285）也是SpaceX的供應商，今年已開始在位於越南北部河南省的工廠為星鏈生產路由器和其他網絡設備。其中一名工人說，啓碁科技在越南的擴張主要是由於SpaceX的訂單。

據了解，啓碁科技在河南省的工廠，計劃將員工數從3,000名增加至少一倍。路透記者在10月中旬觀察到，該工廠已打出招聘廣告。

啓碁科技以客戶保密為由拒絕發表評論。該公司在4月公布的最新年報中表示，「面對地緣政治風險和不斷變化的客戶需求，啓碁科技將繼續擴大全球生產能力。」

與台灣衛星產業合作的消息人士說，SpaceX大約有十幾家來自台灣的直接供應商，這些供應商依賴數十家台灣供應商。

另外， 製造印刷電路板焊接材料的昇貿4月時也表示，將投資500萬美元在越南建廠，但未透露要為哪位客戶生產產品。昇貿也是SpaceX供應商。

SpaceX 越南 河南

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