川普勝選怎應對？南韓對美有高額貿易順差 計劃多採購美能源

對美有高額貿易順差的南韓考慮川普（左二）勝選的話，增加採購美國的石油和天然氣。(路透)

要求匿名的消息人士透露，南韓 花了數月時間為川普 或賀錦麗當選做準備，並認為川普入主白宮將為嚴重依賴貿易的南韓帶來更大風險。首爾正在考慮，假如川普勝選，並對貿易夥伴加強施壓，將增加從美國進口能源的計畫。

一個關注焦點是南韓對美國的貿易順差不斷增加。如果貿易失衡成為川普任期內的關鍵問題，那麼南韓政府可能敦促企業增加對美國石油 和天然氣的採購。其他對美國有巨額貿易順差的國家還包括中國和墨西哥。

最近幾周，首爾官員一直在與企業和智庫舉行會議，商討美國大選後的策略。根據兩位知情人士，在川普第一個任期開始後，南韓曾經匆忙增加採購美國能源。

這些人士說，政府可能與主要石油進口商接觸，並要求他們提高從美國採購的比率，但這不見得能達成預期增量，這次，中東的地緣政治風險可能提供額外誘因，該企業轉向從美國進口。

南韓幾乎所有能源需求都依賴進口，並且擁有世界上最大煉油廠集群之一。今年迄今，南韓約11%的天然氣進口和17%的石油進口來自美國。SK Innovation和GS Caltex在最大進口商之列。

韓國產業通商資源部謝絕評論政府計畫。SK Innovation和GS Caltex也不予置評。