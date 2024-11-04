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南韓在野黨支持政府放棄課徵資本利得稅 韓股應聲大漲

編譯葉亭均／綜合外電
南韓股市交易員。（歐新社）
南韓股市交易員。（歐新社）

南韓主要在野黨將支持政府將放棄對散戶投資人的金融投資實施資本利得稅的計畫，捨棄該黨長達幾個月來反對這一爭議舉措的立場。消息傳出後，南韓股市4日上漲逾1%。

南韓共同民主黨黨魁李在明4日表示：「目前韓股市場處於相當艱困的狀況，我們不能忽略投資並仰賴股市的1,500萬股民。」「因此，我們決定同意執政黨和政府推動放棄這項規定。」

不過李在明表示，此舉是「令人遺憾的」。

這項消息帶動南韓股市Kospi指數上漲超過1%，盤中漲幅達1.5%，以小型股為主的Kosdaq指數則大漲多達2.9%。

控制南韓國會的共和民主黨一直反對政府決定放棄課徵這項資本利得稅，理由是它會有利於富人、削弱政府稅收。不過，南韓甚具影響力、占股市約三分之二每日成交量的散戶投資人則支持政府的決定，理由是此舉將強化投資人信心，此時正值韓股今年來表現落後於其他亞洲國家股市。

歷經兩年延後實施後，南韓原定要在2025年起針對股市投資額超過5,000萬韓元（36,491美元）者課徵年度資本利得稅；從其他金融資產傳過250萬韓元者，也必須繳納此稅

然而在今年初，南韓政府決定一併放棄這兩項課稅計畫，理由是要提振投資人信心與股票價值。

南韓目前對持股至少50億韓元的大股東課徵至少20%的資本利得稅。

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