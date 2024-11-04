串流音樂衝擊、巡演成本漲 演唱會票價三級跳 歌迷叫苦

碧昂絲巡演票價可達2400英鎊。(路透資料照片)

上一次綠洲合唱團（Oasis）在溫布利球場舉辦演唱會是2009年的事了，當時站票價格為44.04英鎊，但綠洲合唱團明年夏季重返溫布利球場開唱，同類門票卻開價150英鎊。

不僅如此，隨需求高漲，粉絲支付的票價更比面額高出數百英鎊。若觀察售票平台Ticketmaster，會發現這幾年演唱會票價漲得很厲害。新冠疫情 爆發以來，演唱會票價已漲19%，去年又大漲23%，如今看場演出要價不斐，與度假花費相去不遠，而票價還會繼續攀升。

從最極端的例子來看，去年在倫敦啟程的瑪丹娜「慶典世界巡迴演唱會」，對VIP門票開價1306.75英鎊（約1690美元），碧昂絲 「文藝復興世界巡演」更索價2400英鎊。儘管如此，價格高昂的門票仍銷售一空。

究竟為何看一場演唱會的成本飆升?貪婪的確是其中一個因素。Pollstar歐洲編輯戈特佛萊德說：「毫無疑義的是，有些藝人希望盡可能賺更多的錢。」

除了想大賺一筆，藝人也基於許多原因提高票價。有些藝人是為了抵禦串流音樂的衝擊，如今藝人來自串流的收入，只占其整體收入5%，相較於黑膠和CD為主流的時代，比重顯著滑落。其他人則擔心無法成為樂壇長青樹，因為在當下這個時代，整個生涯可能由短暫的TikTok潮流定義。

另外，自從新冠疫情爆發後，巡演成本大幅攀升。無論演出者搭廂型車或私人飛機，成本都激增。從2019年來，燃油成本上升20%，而在英國，脫歐後陷入司機短缺，意味著經驗老道的司機可收取更高的價格。

此外，運輸舞台布景的成本也急遽攀升。流行樂巨星蘿兒說，自疫情爆發後，她的舞台運輸成本上升300%。物流業者Freightwaves說，一輛卡車的保險費用可達500萬美元，例如泰勒絲 的「時代巡演」便出動多達50輛卡車。

演唱會的伙食和住宿支出也大幅增加，尤其是要滿足數百人的需求，勢必加重財務負擔。另外，演唱會器材的租賃成本也已上升15%–20%。