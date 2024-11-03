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油價大漲2% OPEC+宣布延後增產、伊朗矢言反擊以色列

編譯葉亭均／即時報導
石油輸出國組織與盟國（OPEC+）二度延後增產，宣布將原定12月增產的計畫延後一個月。（路透）
石油輸出國組織與盟國（OPEC+）二度延後增產，宣布將原定12月增產的計畫延後一個月。（路透）

國際油價在亞洲4日早上開盤後大漲2%，有兩大消息帶來影響，包括石油輸出國組織與盟國（OPEC+）二度延後增產，宣布將原定12月增產的計畫延後一個月，以及伊朗傳出計畫使用更強大的飛彈和其他武器對以色列發動反擊 。

在台灣時間4日清晨7時30分左右，布蘭特原油1月期貨上漲1.37%至每桶74.10美元，逆轉上周周線大跌約4%的頹勢；西德州原油（WTI）12月期貨上漲1.4%至每桶70.46美元。兩大原油稍早一度上漲多達2%。

OPEC+原先計畫12月起，將產量增加每日18萬桶。不過根據OPEC網站在周日張貼的聲明，12月將繼續限制供應。這項增產計畫最初預定從10月開始實施，但已遭到延後，原因是中國需求不彰且美國原油供應大增，使油價面臨壓力。布蘭特原油期貨在過去四個月已大跌17%，目前接近每桶73美元，對於利用原油收入來支應政府支出的沙烏地阿拉伯和其他OPEC+成員國而言，這樣的油價水準太低。

Onyx Commodities石油研究主管齊林格安表示：「市場環境贏了。OPEC+顯示出它不能忽略當前總體經濟聚焦在中國和歐洲的現實因素，這顯示了原油需求成長疲弱。」

許多交易人士預期，進一步延後增產可能無助於支撐油市。國際能源署（IEA）估計，即便OPEC+不增產，全球石油市場明年仍面臨供應過剩。花旗集團和摩根大通預期油價到2025年將跌至每桶60美元左右。

另一方面，伊朗對於報復以色列10月26日攻擊行動的措辭轉為強硬。伊朗最高領袖哈米尼2日公開演說時矢言將做出「毀滅性回應」，接下來，華爾街日報3日報導，伊朗向盟友表示，會在美國本周二總統大選之後進行攻擊，而且時間點會在1月美國新總統就任之前，

華爾街日報引述知悉計畫的伊朗和阿拉伯官員的話報導，伊朗回應攻擊的武器不僅侷限於飛彈與無人機。該報指出，這些威脅是否真實仍有待觀察。

油價的波動已經增加，一方面擔心明年供應過剩、最大石油進口國中國的需求疲弱，一方面又擔心中東的動盪擾亂供應，而中東生產全球三分之一的石油。雖然以色列稍早攻擊伊朗時，避免攻擊能源基礎設施，消息使得原油期貨在上周初大跌，但稍後幾天又收復部分跌幅，反映考量到跌勢過猛。

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