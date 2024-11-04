ChatGPT新增搜尋功能 挑戰Google主導地位

OpenAI 為聊天機器人ChatGPT 新增一套新的搜尋功能，取名「ChatGPT Search」，直接挑戰Google在搜尋引擎市場的主導地位。10月31日起，付費用戶就能使用，免費用戶則預計幾個月後能使用。

OpenAI 10月31日表示，ChatGPT Search可供ChatGPT用戶搜尋與時俱進的資訊，在線上隨即得到回應，資訊來自新聞出版商與其他資料來源。ChatGPT現在每周使用人次高達2.5億人，ChatGPT Search將為他們帶來AI搜尋功能。

ChatGPT Plus和Team付費用戶已可開始使用這套搜尋功能，企業與教育用戶未來幾周可使用，至於免費的使用者預定未來幾個月可使用。OpenAI向新聞出版商取得授權，以提供最新、更權威的搜尋結果。這些出版商包括：新聞集團（News Corp）、時代雜誌、德國媒體公司Axel Springer、法國世界報（Le Monde）等。

今年7月OpenAI就開發出暫名SearchGPT的原型產品，當時是與ChatGPT分開的獨立產品，如今與ChatGPT進行整合，用多種搜尋技術建構而成，包括運用微軟Bing，底層的搜尋模型則是GPT-4o微調版本。

ChatGPT在2022年末暴紅之後，各家科技公司競相把生成式AI整合到服務內容之中，線上搜尋是其一。OpenAI背後出大錢的投資人微軟，搜尋龍頭Google都已改良搜尋產品，納入更多的對話式的功能。

OpenAI的媒體合作主管謝堤說：「我們想以對話式的問法，根據所有的相關語境，到另一邊高品質的資訊來源裡找答案，這整個搜尋經驗可以更好。」

在功能演示當中，OpenAI團隊使用ChatGPT Search 來搜尋舊金山的周末活動，ChatGPT隨即整理了當地新聞網站提供的活動清單，緊接著再詢問有沒有推薦的餐廳，ChatGPT則秀出了當地餐廳的美食地圖。