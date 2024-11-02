我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／大谷帶來新球迷 世界大賽全球平均收視破3000萬人

非典型狂人總統征途 川普2.0進擊白宮

中東局勢又急速升溫 國際油價重返70美元

編譯葉亭均／綜合報導
國際油價1日盤中大漲2%，有報導傳出伊朗正準備在未來幾天內從伊拉克境內對以色列實施報復性襲擊。圖為伊朗國旗與原油生產示意圖。(路透)
國際油價1日盤中大漲2%，有報導傳出伊朗正準備在未來幾天內從伊拉克境內對以色列實施報復性襲擊。圖為伊朗國旗與原油生產示意圖。(路透)

國際油價1日一度大漲約3%，延續周四上漲近1%的走勢，此前有報導傳出伊朗準備在未來幾天內從伊拉克境內對以色列實施報復性攻擊，中東局勢又急速升溫。

布蘭特原油1月期貨盤中大漲2.9%至每桶74.94美元，西德州原油12月期貨一度上漲2.19美元，漲幅達3.2%，報每桶71.45美元，重返70美元大關之上，也是本周以來最高。

英國金融時報（FT）報導，伊朗革命衛隊指揮官薩拉米（Hossein Salami）10月31日在一場演說中警告，伊朗的報復行動將是「難以想像的」，「以色列自以為發射了一些飛彈後，就改寫了歷史」，「別忘了...伊朗的飛彈是如何劃破天際...讓你難以成眠。」

薩拉米的副手法達威告訴親伊朗的黎巴嫩電視台Al Mayadeen，對以色列的攻擊要有回應是「不可避免的」。

FT報導指出，伊朗政府消息來源表示，德黑蘭當局考慮的選項包括可能在下周的美國大選前發動攻擊，但伊朗領袖也可能決定暫時按兵不動。

政治新聞網站Axios也引述兩名未透露姓名的以色列消息人士的話報導，以色列情報顯示，伊朗正準備在未來幾天從伊拉克領土襲擊以色列，可能在11月5日美國總統大選前發動襲擊。報導並說，這次攻擊預定從伊拉克發動，將使用大量無人機和彈道飛彈。

以色列上周末襲擊伊朗，報復伊朗10月初的空襲行動，但當時以色列未鎖定伊朗的石油和核子設施，並暗示不打算發動更多攻擊，似想避免引發嚴重報復。

           

伊朗 以色列 石油

上一則

台灣無薪假人數升溫 傳產製造業是重災區

下一則

美股最錢線/AI銷售差 英特爾吹破牛皮

延伸閱讀

一網打盡？以色列聲稱擊斃哈瑪斯「最後1名高階成員」

一網打盡？以色列聲稱擊斃哈瑪斯「最後1名高階成員」
美國大選倒數...伊朗已在為川普勝選做準備 怕他授權攻打核設施

美國大選倒數...伊朗已在為川普勝選做準備 怕他授權攻打核設施
伊朗可能透過代理人攻擊以色列 油價漲

伊朗可能透過代理人攻擊以色列 油價漲
傳伊朗準備在美選前再襲以色列 將改從這國射飛彈

傳伊朗準備在美選前再襲以色列 將改從這國射飛彈

熱門新聞

麥當勞等速食店收入開始下滑，紛紛推出超值餐點和促銷活動。（路透）

食品變相漲價 廠商玩心理戰、搞情勒… 消費者氣炸不忍了

2024-10-28 02:00
輝達即將被納入道瓊工業指數，取代英特爾。圖為輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。路透

歷史性時刻…Nvidia將納入道指取代英特爾 這1招見奇效

2024-11-01 18:51
多家科技巨擘將在本周公布財報，揭曉對AI的龐大投資是否獲得了回報，或只是在燒錢。(美聯社)

科技股大拋售可能要來了？有件事能讓股價明年大漲20%

2024-10-27 23:40
美超微（Super Micro Computer）在美股30日早盤暴跌24%。路透

盤前傳出這消息 美超微早盤暴跌24%

2024-10-30 10:51
蘋果智慧手表Apple Watch Ultra 2。(路透)

蘋果Apple Watch專利侵權官司獲勝 獲賠250美元

2024-10-28 13:25
美股上漲，投資人等待大型科技股的財報，以繼續推動那斯達克綜合指數本周再創新高。地緣政治局勢降溫也提振了投資人信心。台積電晶片意外間接出貨給華為，股價大跌。路透

等待科技股財報 道指漲 台積電ADR罩川普陰影重挫

2024-10-28 17:30

超人氣

更多 >
享用機場貴賓室 旅遊專家說她絕不會做的5件事

享用機場貴賓室 旅遊專家說她絕不會做的5件事
有致癌風險？燕麥奶健康光環漸消退

有致癌風險？燕麥奶健康光環漸消退
遭受「中國震撼」打擊最重的美國社區 如今就業增加

遭受「中國震撼」打擊最重的美國社區 如今就業增加
如何挑選最好的牛排 3位肉販都這麼說

如何挑選最好的牛排 3位肉販都這麼說
破婚變傳聞… 「賭王千金」陪竇驍赴台灣看病 網驚：怎麼了

破婚變傳聞… 「賭王千金」陪竇驍赴台灣看病 網驚：怎麼了