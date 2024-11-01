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Intel基辛格：台積電是很棒的公司 既是客戶也是競爭者

編譯葉亭均／綜合外電
英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）。（路透）
英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）。（路透）

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）在周四公布財報後接受雅虎財經專訪，談到台積電是一家「很棒的公司」，但他也說兩家公司既是客戶關係，也是競爭關係。這番話，顯然是要淡化路透稍早的報導，即基辛格上任時搞砸與台積電的關係，台積電也因此取消原先給英特爾的3奈米晶圓代工折扣。

雅虎財經報導，基辛格向該媒體澄清了英特爾與台積電的關係。

基辛格表示，台積電「是一家很棒的公司。他們創造了晶圓代工模式，給客戶和我們極佳的服務。還有，我們談到的AI PC，Lunar Lake（英特爾支援AI筆電的處理器），如果沒有台積電，我們就辦不到。他們是這項計畫成功的關鍵。」

基辛格說：「也就是說，我們希望做為一家具規模的西方晶圓代工業者，我們認為這對西方世界至關重要…最終，我也會供應他們一些我們先進的設備。因此，這是複雜的關係，對英特爾、對台積電、對產業而言都是甚為重要的。」基辛格稱台積電既是客戶，也是競爭者，雙方有良好的合作關係。

英特爾股價今年來重挫55%，但31日收盤後飆漲近7%至每股23.01美元，主要是該公司設法提供了優於預期的第4季財測。

英特爾在聲明中表示，預期第4季營收為133億至143億美元，每股盈餘12美分。相較下，分析師平均預估136億美元，每股盈餘6美分。

基辛格說，「這對我們是關鍵的一季，而我認為認為接下來樂觀。」

不過雅虎財經分析，深入研究英特財報，市場最初的反應可能有點過度。

英特爾公布，晶圓代工事業上季營業虧損58億美元，營收則為44億美元。英特爾對2025年晶圓代工業務的穩健狀況持謹慎態度。

基辛格表示，公司在外部融資方面暫時不會達成任何協議。他重申，儘管英特爾尚未從美國晶片法收到數十億美元的補助資金，但英特爾將推動在俄亥俄州和亞利桑那州等州開設晶圓廠。此前，拜登政府已預定提撥85億美元直接資金給英特爾這些項目，但英特爾仍在等待現金核發，因為官員要制定英特爾必須達到哪些門檻，才能取得補助金。

基辛格說：「整體而言，我們認定晶片法是我們大量投注時間和精力的關鍵，而正如我們在財報會議上所說，我們對它敲定事情所需的時間感到失望。」「距離晶片法通過已經超過兩年，在這段期間，我在美國製造投資了300億美元，而我們從晶片法拿到的卻是0元。太久了，我們需要搞定它。」

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