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日銀利率不動 暗示將升息 日圓匯率走強

編譯葉亭均／綜合報導
日本銀行（央行）31日維持基準利率在0.25%不變，同時維持該行正在達成通膨目標的看法，顯示未來數月內可能進一步升息。（美聯社）
日本銀行（央行）31日維持基準利率在0.25%不變，同時維持該行正在達成通膨目標的看法，顯示未來數月內可能進一步升息。（美聯社）

日本銀行（央行）10月31日維持基準利率不變，同時維持該行正在達成通膨目標的看法，此一展望顯示未來數月內日銀可能進一步升息。日圓匯率應聲走強，兌美元一度升值近1%，至本周來最高水準。

日銀在利率政策會後宣布，維持基準利率在0.25%左右，符合市場預期。日銀同時表示，有必要關注海外經濟情勢，尤其是美國經濟。美國下周將舉行總統大選，投資人正慎防金融市場波動。這是日銀在日本眾議院選舉後的第一場、也是美國大選前最後一場政策會議。

決策出爐後，日圓匯率起初呈現拉鋸，稍後穩步走升，盤中更一度升值近1%，至151.92日圓兌1美元，反映市場感受到日銀維持堅定看法，即日銀自認仍走在進一步升息的道路上。日銀總裁植田和男在會後記者會上，維持物價展望有上行風險的看法，而且名目薪資顯著增加，也加強各界對薪資與通膨良性循環的信心。這使得投資人、企業界和經濟學家推測，日銀最快可能在12月或明年1月祭出下一次升息。

市場解讀，與之前的談話比起來，植田這次談話的預期沒那麼鴿派，他曾經說過，央行「有辦法」花時間，仔細研究美國經濟變數和金融市場動盪等風險帶來的影響。這次則說，決定政策時，「將仔細研究每次政策會議時可取得的數據，並更新對經濟和前景的看法」。

大和證券首席經濟學家末廣徹表示：「日銀表明，總體上它邁向繼續貨幣正常化…雖然國內政治不確定性升溫，我個人不認為這樣不穩定的情勢將阻止日銀升息。」

日本執政聯盟在上周末的眾議院選舉中失去多數席次，日圓本周一度貶至7月來最低，延續過去四周的頹勢，反映市場擔心最新局面削弱自民黨推動經濟政策，以及與日銀靈活配合的能力。此外，日銀在7月底升息、隨後全球金融市場在8月崩盤，也可能讓日銀有另一理由目前暫且按兵不動。

Resona控股高級策略師井口慶一表示：「在這種政治情勢以及美國大選將至之際，日銀難以行動。我認為12月將升息，因為薪資調漲的進展良好，而且企業持續將較高成本轉嫁到價格上，尤其是中小企業。」

許多日銀觀察人士認為，日圓匯率是日銀下次行動時機的影響因素之一。日圓若進一步貶值，可能提高通膨壓力，而此時家家戶戶已苦於應付生活成本提高。

彭博訪調的經濟分析師認為，如果日圓匯率貶破155日圓，首相石破茂可能會暗示接受升息。

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