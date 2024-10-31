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削減成本奏效 瑞銀Q3淨利14億美元超出預期一倍

編譯易起宇／綜合報導
瑞銀集團上季獲利幾乎比市場預期高出一倍，不僅成功削減成本，營收也提高。（路透）
瑞銀集團上季獲利幾乎比市場預期高出一倍，不僅成功削減成本，營收也提高。（路透）

瑞銀集團（UBS）上季獲利幾乎比市場預期高出一倍，不僅成功削減成本，營收也提高。但該銀行也警告，本季可能面臨美國大選等逆風。

路透報導，這家瑞士最大銀行30日表示，第3季淨利為14億美元，遠高於分析師預期的7.4億美元；營業支出為103億美元，低於去年同期的116億美元；集團整體營收為123億美元，高於市場預測的115億美元。

瑞銀執行長安思傑（Sergio Ermotti）表示：「相較於市場仍展現出高度波動性和混亂，我們的事業展現出令人驚豔的營收增長，因為我們維持了強勁的客戶成長動能，尤其是在美洲和亞太地區。」

該銀行並表示，已完成去年收購過去對手瑞士信貸（Credit Suisse）後的第一波客戶移轉。安思傑說：「我們將在推動瑞信整合的過程中，持續大幅降低執行風險，同時繼續為了達成成本和效率目標，進行訓練。」

不過，瑞銀表示，雖然在美國經濟軟著陸的預期提振下，第4季市況預料將與第3季類似，但11月5日的總統大選可能帶來市場波動，對投資人信心造成無法預料的結果；全球其他地方的總體經濟前景也依然「烏雲密布」。

安思傑接受彭博電視專訪時說：「現在市場相當看好川普會勝選。但如果賀錦麗當選，一些正在進行的川普交易就將可能必須被重新考慮，因此就會創造出市場輪動。」

另一方面，渣打銀行上季獲利也優於市場預期，並宣布上調全年營利預測，及承諾回饋股東更多報酬。

渣打銀行30日表示，截至9月底止的第3季淨利為9.31億美元，超越分析師預測的8.57億美元，並從去年同期的淨損3,500萬美元轉盈。該銀行並表示，現在預期今年扣除特定一次性項目的營業利益成長率將達到10%，高於先前的超過7%。

渣打並表示，計劃在2024至2026年間回饋股東至少80億美元報酬，高於先前所說的至少50億美元。該銀行7月宣布的庫藏股計畫也正在進行。

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